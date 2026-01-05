Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα Poco smartphones όσο πλησιάζουμε στα αποκαλυπτήρια

Τα νέα Poco smartphones έρχονται σύντομα

Η Poco προετοιμάζει τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Poco M8 στις 8 Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζοντας βασικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά mid-range smartphones με έμφαση στην ανθεκτικότητα και το λεπτό προφίλ.

Η συσκευή θα διαθέτει κυρτή OLED οθόνη 6.77 ιντσών ανάλυσης 1080x2392 pixels, ρυθμού ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητας 3.200 nits, την πιο ανθεκτική στην κατηγορία σύμφωνα με την εταιρεία, με πιστοποίηση MIL-STD-810H για αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες, σκόνη, κραδασμούς και πτώσεις από 1,7 μέτρο και υποστήριξη Wet Touch 2.0 για χρήση με βρεγμένα χέρια.

Με πάχος μόλις 7.35 χιλιοστά και βάρος 178 γραμμάρια, αποτελεί το πιο λεπτό και ελαφρύ μοντέλο στην κατηγορία του, ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Εξοπλισμένο με επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3 και Adreno 710 GPU, πέτυχε σκορ άνω των 825.000 στο AnTuTu, με 16GB RAM (8GB φυσική + 8GB virtual), 256/512GB αποθηκευτικό χώρο και HyperOS 2.0 με 4 χρόνια OS updates + 6 χρόνια security updates.

Η κάμερα έρχεται με κύριο αισθητήρα 50MP (χωρίς OIS), 2MP depth, 20MP selfie και 4K@30fps βίντεο, ενώ η μπαταρία 5.520mAh υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 45W.

Τέλος, διαθέτει διπλά στερεοφωνικά ηχεία, IR blaster και dual-tone φινίρισμα.