Πότε να ζητήσετε αύξηση μισθού: Γιατί, σύμφωνα με καθηγήτρια ψυχολογίας, η «χρυσή ώρα» είναι στις 11 π.μ.

Η καθηγήτρια ψυχολογίας María Naqui αποκαλύπτει ποια ώρα και ποιος μήνας αυξάνουν τις πιθανότητες αύξησης μισθού. Η κορτιζόλη, ο Ιανουάριος και η στρατηγική DESC.

Μπορεί η ώρα που ζητάτε αύξηση μισθού να επηρεάσει το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με την καθηγήτρια ψυχολογίας María Naqui, η απάντηση είναι ναι - και μάλιστα καθοριστικά.

Όπως εξηγεί, η πιο κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση είναι γύρω στις 11 το πρωί, ιδανικά μέσα στον Ιανουάριο. Ο λόγος σχετίζεται με τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, τα οποία εκείνη την ώρα βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ενέργεια, εγρήγορση και καλύτερη ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών συζητήσεων - τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Γιατί ο Ιανουάριος ευνοεί τις διαπραγματεύσεις

Ο Ιανουάριος δεν επιλέγεται τυχαία. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο πολλές εταιρείες επαναξιολογούν τον προϋπολογισμό τους και χαράσσουν τη στρατηγική για το νέο οικονομικό έτος. Αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με την Naqui, ένα πιο πρόσφορο έδαφος για αιτήματα που αφορούν μισθολογικές αυξήσεις ή επαγγελματική εξέλιξη.

Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύονται από δεδομένα μεγάλης κλίμακας της UK Biobank, με περισσότερους από 88.000 συμμετέχοντες, όπου η πλειονότητα συμφώνησε ότι αυτή η χρονική στιγμή είναι από τις πλέον κατάλληλες για να τεθεί το ζήτημα μιας αύξησης.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ζητήσετε αύξηση

Η καθηγήτρια επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης δεν λειτουργούν το ίδιο για όλους. Κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται διαφορετικά τις πληροφορίες και τις πιεστικές καταστάσεις. Παράλληλα, κρίσιμο ρόλο παίζει τόσο η προσωπική απόδοση όσο και η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Εάν ο οργανισμός αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή υπάρχουν φήμες για απολύσεις, ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση, ανεξαρτήτως ώρας ή μήνα.

Η τεχνική DESC

Για όσους αποφασίσουν να προχωρήσουν, η Naqui προτείνει την εφαρμογή της τεχνικής DESC:

Describe (Περιγραφή): Περιγράψτε με σαφήνεια την κατάσταση που σας δημιουργεί δυσφορία.

Express (Έκφραση): Εξηγήστε πώς σας κάνει να αισθάνεστε.

Suggest (Πρόταση): Προτείνετε ρεαλιστικές λύσεις.

Consequences (Συνέπειες): Αναφέρετε τα οφέλη ή τις συνέπειες της λύσης για εσάς και την εταιρεία.

Τέλος, ανεξάρτητα από το αν η απάντηση είναι θετική ή αρνητική, η σύσταση είναι σαφής: διατηρήστε την ψυχραιμία σας, ολοκληρώστε τη συζήτηση με επαγγελματισμό και, όπου είναι δυνατό, αφήστε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

