Για περισσότερα από 18 χρόνια, ένας άνδρας άφηνε θανατηφόρα φίδια να τον δαγκώνουν, ελπίζοντας να αναπτύξει ανοσία και να βοηθήσει την επιστήμη.

Ο Τιμ Φριντ, από τις ΗΠΑ, έχει περάσει τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του κάνοντας κάτι που για τους περισσότερους μοιάζει αδιανόητο (και είναι). Άφηνε κόμπρες, μάμπες, τάιπαν και κράιτ να τον δαγκώνουν εσκεμμένα.

Συνολικά, έχει δεχτεί πάνω από 200 δαγκώματα από αυτές τα είδη φιδιών και έχει χορηγήσει στον εαυτό του περισσότερες από 700 δόσεις δηλητηρίου.

Τι ήθελε να πετύχει με αυτό το... πείραμα;

Η ιδέα του ήταν απλή, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη. Πίστευε ότι, με μικρές και ελεγχόμενες δόσεις δηλητηρίου, το σώμα του θα αποκοτούσε ανοσία, ώστε να αντέχει ακόμη και θανατηφόρα δηλητήρια φιδιών.

«Το δηλητήριο είναι εξαιρετικά φλεγμονώδες. Ένα τσίμπημα μέλισσας είναι 1-2 mg. Μια μαύρη μάμπα μπορεί να δώσει 200-300 mg. Αυτό καταπονεί τρομερά τον οργανισμό», εξήγησε στο CNN.



Ο Τιμ υποστηρίζει ότι δεν ενεργούσε τυχαία. Ζύγιζε με ακρίβεια τις ποσότητες και κρατούσε σημειώσεις, με στόχο δόσεις περίπου έξι χιλιοστόγραμμα κάθε φορά. Παρόλα αυτά, το πείραμα λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ένα βήμα πριν τον θάνατο κι όμως μυαλό δεν έβαλε

Σε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές του, άφησε να τον δαγκώσουν μια αιγυπτιακή κόμπρα και μια μονόκλ κόμπρα, με διαφορά μόλις μίας ώρας, στο σπίτι του στο Ουισκόνσιν.

Αεροδιακομίστηκε στο νοσοκομείο και πέρασε μέρες σε κώμα. Όμως ούτε αυτό τον έκανε να βάλει μυαλό...

Ανέπτυξε όντως ανοσία;

Παρά τον κίνδυνο, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ο Τιμ έχει αναπτύξει ανοσία σε αρκετά θανατηφόρα δηλητήρια φιδιών. Τα σημάδια από τα δαγκώματα στο σώμα του αποτελούν, όπως λέει, την απόδειξη ότι η μέθοδός του είχε αποτέλεσμα.

Ο Τιμ έχει δωρίσει αίμα σε ερευνητικά προγράμματα, με την ελπίδα ότι τα αντισώματα που έχει αναπτύξει θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καθολικού αντιοφικού ορού.

Πειράματα έδειξαν ότι το αίμα του προστάτευσε ποντίκια από θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου 13 ειδών φιδιών, ενώ προσέφερε μερική προστασία απέναντι σε άλλα έξι.

Οι θάνατοι των ανθρώπων από φίδια

Κάθε χρόνο, περίπου 140.000 άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως από δαγκώματα φιδιών, ενώ πολλοί ακόμη μένουν με μόνιμες αναπηρίες. Ένα καθολικό αντίδοτο θα μπορούσε να σώσει αμέτρητες ζωές, αν και η εφαρμογή του απέχει ακόμη πολλά χρόνια.

Μιλώντας στο BBC, ο Τιμ δήλωσε ότι ελπίζει πως «κάνει κάτι καλό για την ανθρωπότητα». Περιγράφει τα δαγκώματα και τις ενέσεις δηλητηρίου ως έναν τρόπο ζωής που επέλεξε, με μοναδικό στόχο να βοηθήσει την επιστημονική έρευνα.

