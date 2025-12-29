Ξύπνησε από χειρουργείο και μιλούσε άπταιστα ισπανικά: Μέχρι τότε μετρούσε μόνο μέχρι το 10

Ένας Αμερικανός ξύπνησε μετά από επέμβαση και μιλούσε άπταιστα ισπανικά παρότι μέχρι τότε ήξερε απλώς να μετράρει μέχρι στο δέκα.

Ένας άνδρας έμεινε άναυδος όταν διαπίστωσε ότι μιλούσε άπταιστα ισπανικά αφού ξύπνησε από χειρουργική επέμβαση, δεδομένου ότι στο σχολείο είχε κάνει μόνο κάποια βασικά μαθήματα.

Σε ηλικία 19 ετών, ο Stephen Chase υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί του γόνατο μετά από έναν τραυματισμό στο ποδόσφαιρο. Μέχρι τότε, όπως είπε, το μόνο που μπορούσε πραγματικά να κάνει ήταν να λέει μερικές φράσεις και να μετρά μέχρι το 10 στη γλώσσα.

Παραδέχτηκε ότι «δεν έδινε ιδιαίτερη προσοχή στο σχολείο», ωστόσο κάτι υπήρχε αποθηκευμένο κάπου στον εγκέφαλό του, καθώς λίγα λεπτά μετά το ξύπνημά του μπορούσε να μιλάει με κανονικές και ολοκληρωμένες προτάσεις στα ισπανικά.

Το φαινόμενο που επαναλαμβανόταν

Ο Stephen, από το Salt Lake City της Γιούτα, φέρεται να μιλούσε στα ισπανικά επί 20 λεπτά προτού επιστρέψει στα αγγλικά. Και σε επόμενες χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στα χρόνια, το φαινόμενο επαναλαμβανόταν. «Την πρώτη φορά που συνέβη, όταν ξύπνησα μιλούσα ισπανικά στις νοσηλεύτριες που με έλεγχαν», εξήγησε ο σημερινός 33χρονος.

«Δεν θυμάμαι πραγματικά ότι μιλούσα ισπανικά, απλώς θυμάμαι ανθρώπους να μου ζητούν να μιλήσω αγγλικά και εγώ να είμαι πολύ μπερδεμένος. Δεν ήμουν σε καμία περίπτωση ικανός να μιλάω ισπανικά για τόση ώρα τότε, οπότε σοκαρίστηκα πολύ», ανέφερε.

Ο πατέρας τριών παιδιών πιστεύει ότι το γεγονός πως μεγάλωσε γύρω από «πολλούς ισπανόφωνους ανθρώπους» και άκουγε συχνά «τη γλώσσα» ίσως την είχε εντυπώσει μέσα του. «Δεν ήξερα ποτέ τι έλεγε κανείς, αλλά τους άκουγα συνέχεια», πρόσθεσε.

Μετά την πρώτη επέμβαση, μπόρεσε να αξιοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα ικανότητά του όταν ταξίδεψε στη Χιλή για δύο χρόνια, στο πλαίσιο ιεραποστολής της εκκλησίας του. Και έπειτα από πολλαπλά χειρουργεία την τελευταία δεκαετία λόγω αθλητικών τραυματισμών, έχει ξυπνήσει μιλώντας ισπανικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας.

«Οι νοσηλευτές λένε ότι μου κάνουν ερωτήσεις όπως “πώς αισθάνεσαι;” και “πονάς;” μετά το ξύπνημα, και εγώ απαντώ στα ισπανικά», εξήγησε. «Στο μυαλό μου απλώς μιλάω και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με καταλαβαίνουν. Ήμουν απολύτως άπταιστος, νομίζω ότι αυτό υποχωρεί εντελώς μέσα σε μία ώρα».

Πλέον χρειάζεται να ενημερώνει τους ανθρώπους εκ των προτέρων ώστε να είναι «προετοιμασμένοι», καθώς μπορεί να φαίνεται σαν φυσικός ομιλητής. «Είμαι αρκετά καλός ως ομιλητής δεύτερης γλώσσας, αλλά τότε έφτανε σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Είναι ενδιαφέρον το τι έχει αποθηκεύσει ο εγκέφαλος και δεν είμαστε σε θέση να το αξιοποιήσουμε», συμπλήρωσε.

Τι είναι το Σύνδρομο Ξένης Γλώσσας

Σύμφωνα με την US National Library of Medicine, το FLS είναι μια «σπάνια νευρολογική πάθηση» κατά την οποία οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη μητρική τους γλώσσα και επικεντρώνονται σε μια δεύτερη για κάποιο χρονικό διάστημα. Χαρακτηρίζεται από την ξαφνική, ακούσια χρήση μιας μη μητρικής γλώσσας.

Μπορεί να προκληθεί από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκους στον εγκέφαλο ή αιμορραγία στον εγκέφαλο και συχνά εμφανίζεται μετά από αναισθησία, εγκεφαλική κάκωση ή έντονο ψυχολογικό στρες.