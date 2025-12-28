Γκύζη: Το σημείωμα που άφησε ο 66χρονος πριν μαχαιρώσει τη σύζυγό του και αυτοκτονήσει

Σοκ στο Γκύζη από την επίθεση 66χρονου στη σύζυγό του και την αυτοκτονία του. Το σημείωμα που άφησε σε συγγενικό πρόσωπο.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Γκύζη, όπου ένας 66χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο, έπειτα από έντονο επεισόδιο που φέρεται να προηγήθηκε εντός της οικίας.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 66χρονος εγκατέλειψε το διαμέρισμα και κατευθύνθηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Από εκεί, πέρασε στο διπλανό κτήριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές σε ιδιόχειρο σημείωμα που φέρεται να άφησε ο δράστης σε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο σημείωμα ο 66χρονος ανέφερε ότι «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι», χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του. Το σημείωμα έχει ήδη κατασχεθεί και εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η σύζυγος του άνδρα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας μαρτυρίες από το οικογενειακό και γειτονικό περιβάλλον, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ενδείξεις ενδοοικογενειακής έντασης ή προηγούμενα περιστατικά.

Το τραγικό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και της ανάγκης έγκαιρης παρέμβασης σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημάδια σοβαρής ψυχολογικής ή οικογενειακής κρίσης.

