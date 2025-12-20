Δημόσιοι υπάλληλοι στην Κίνα κορόιδευαν σύστημα αναγνώρισης προσώπου με μάσκες συναδέλφων για να λουφάρουν στη δουλειά

Στην Κίνα αποκαλύφθηκε απίστευτη απάτη με εργαζόμενους που φορούσαν εκτυπωμένες μάσκες με τα πρόσωπα συναδέλφων τους, παραπλανώντας το σύστημα αναγνώρισης ώστε να χτυπούν κάρτα χωρίς να πηγαίνουν στη δουλειά.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, αρκετοί εργαζόμενοι σε επιτροπή γειτονιάς στην πόλη Γουεντζού, της επαρχίας Ζετζιάνγκ, υποπτεύονται ότι βοηθούσαν συναδέλφους τους να αποφύγουν την εργασία φορώντας εκτυπωμένες μάσκες με τα πρόσωπά τους, ώστε να εξαπατούν το σύστημα αναγνώρισης προσώπου και να «χτυπούν κάρτα» χωρίς φυσική παρουσία.

Ο οργανωτής και οι συμμετέχοντες: Ποια είναι η τιμωρία τους

Ο γραμματέας της επιτροπής φέρεται να ηγήθηκε του σχεδίου, επιτρέποντας σε ένα ή δύο άτομα να καταχωρούν την παρουσία ολόκληρης της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι φρόντιζαν προσωπικές τους υποθέσεις.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι συμμετείχαν ούτε πώς ένα τόσο απλό μέσο, όπως οι χάρτινες μάσκες, κατάφερε να ξεγελάσει το λογισμικό. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν κάποιοι πιάστηκαν από κάμερα ασφαλείας πάνω από το σκάνερ.

Οι επιτροπές γειτονιάς είναι το χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διακυβέρνησης στην Κίνα. Τα μέλη τους δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και δεν λαμβάνουν μισθό, αλλά επιδόματα, τα οποία και έπαιρναν παράνομα.

Οργή στα κοινωνικά δίκτυα

Η υπόθεση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο Weibo: «Αυτό είναι διαφθορά. Πρέπει να απολυθούν και να τιμωρηθούν νομικά», έγραψε ένας χρήστης. «Κάποιοι δουλεύουμε πάνω από 10 ώρες, ενώ άλλοι ούτε οκτάωρο», σχολίασε άλλος.

Πέρα από την απάτη, αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους πολίτες ήταν το γεγονός ότι ένα υποτίθεται εξελιγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου παραπλανήθηκε με στοιχειώδεις χάρτινες μάσκες, σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται πανίσχυρη.

