Η Κίνα δοκιμάζει το νέο της stealth drone: Φτάνει τα 925 χλμ./ώρα!

Το CH-7 πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πτήση, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο επενδύει σε drones υψηλού ύψους, μεγάλης αυτονομίας και χαμηλής παρατηρησιμότητας.

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση του CH-7. Πρόκειται για ένα stealth drone υψηλής ταχύτητας, ικανό να φτάσει τα 925 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο θεωρείται από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα εναέριας αναγνώρισης της χώρας.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αεροδρόμιο στα βορειοδυτικά της χώρας και είχε ως βασικό στόχο την επιβεβαίωση του αεροδυναμικού σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν απολύτως επιτυχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις δοκιμών.

Το CH-7 πέρασε όλες τις βασικές δοκιμασίες

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Global Times, το CH-7 ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτόνομη τροχοδρόμηση, απογείωση και προσγείωση, καθώς και έλεγχο στάσης και τήρηση της προγραμματισμένης τροχιάς. Τα δεδομένα της πτήσης ταυτίστηκαν με τις προσομοιώσεις και τις αρχικές προβλέψεις των μηχανικών, κάτι που θεωρείται κομβικό για την αξιοπιστία του προγράμματος.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει τη θέση της Κίνας στον τομέα των drones μεγάλης εμβέλειας, όπου ο ανταγωνισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι έντονος.

Σχεδιασμένο για ύψος, αυτονομία και… αορατότητα

Το CH-7 έχει καθαρό, ενιαίο αεροδυναμικό σχήμα, επιλογή που ευνοεί τη χαμηλή παρατηρησιμότητα από ραντάρ και την υψηλή αεροδυναμική απόδοση. Είναι σχεδιασμένο για πτήσεις μεγάλου ύψους και μεγάλης διάρκειας, μεταφέροντας προηγμένα συστήματα αναγνώρισης και επιτήρησης.

Το drone ενσωματώνει ειδικά υλικά που απορροφούν τα ραδιοκύματα των ραντάρ σε κρίσιμα σημεία του σκάφους, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα εντοπισμού του.

Από την ξηρά ως τη θάλασσα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το CH-7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση πεδίου μάχης, στρατηγική αναγνώριση και εκτεταμένη αεροπορική και θαλάσσια παρακολούθηση. Μεταξύ των δυνατοτήτων του περιλαμβάνεται ακόμη και ο εντοπισμός μεγάλων πλοίων σε μεγάλες αποστάσεις, στοιχείο κρίσιμο για τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Παρά τα προηγμένα χαρακτηριστικά του, Κινέζοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αεροδυναμική του σχεδίαση δεν το καθιστά κατάλληλο για ρόλο «wingman», να ίπταται, δηλαδή, δίπλα σε μαχητικά αεροσκάφη, όπως συμβαίνει με άλλα drones νέας γενιάς.

Το «κινεζικό αντίπαλο» του RQ-180

Το CH-7 συχνά συγκρίνεται με το αμερικανικό RQ-180 της Northrop Grumman, ένα επίσης stealth drone, το οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή χρήση από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η σύγκριση αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Κίνας να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της εναέριας αναγνώρισης.

