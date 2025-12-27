Προσομοίωση δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια της υπνικής παράλυσης (vid)

Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν την υπνική παράλυση μόνο μία ή δύο φορές στη διάρκεια της ζωής τους

Για κάποιον που δεν έχει βιώσει ποτέ του την υπνική παράλυση, μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβει πόσο τρομακτική είναι. Σε αφήνει ανίκανο να κινηθείς ή να μιλήσεις και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι βρίσκεται στο υπνοδωμάτιό και σε σπρώχνει.

Αν και είναι δύσκολο να περιγραφεί το συναίσθημα, ευτυχώς ένα βίντεο στο TikTok κατάφερε να αποτυπώσει τέλεια την εμπειρία της υπνικής παράλυσης. Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε από έναν χρήστη με το όνομα notanexperttt, δείχνει μια προσομοίωση όπου ένας άνδρας χάνει την αίσθηση στα χέρια του καθώς ξυπνά. Ένα τρομακτικό πλάσμα εμφανίζεται μπροστά του και νιώθει σαν να βρίσκεται από πάνω του, παρότι πρόκειται για παραίσθηση.

Το βίντεο εξηγεί: «Θα νιώθεις σαν να είσαι ξύπνιος και θα μπορείς ακόμα να ακούς και να βλέπεις πράγματα, αλλά δεν θα μπορείς να κινήσεις το σώμα σου, επειδή εξακολουθεί να κοιμάται. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου REM. Ο εγκέφαλός σου στέλνει σήματα για να απενεργοποιήσει προσωρινά την κίνηση των μυών ενώ ονειρεύεσαι, αλλά μερικές φορές ξυπνάς πριν προλάβει το σώμα σου να το απενεργοποιήσει, με αποτέλεσμα να βιώνεις τρομακτικές παραισθήσεις ενώ δεν μπορείς να κινηθείς».

Οι εμπειρίες των χρηστών

Οι χρήστες του TikTok έσπευσαν να σχολιάσουν το βίντεο, με πολλούς να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες υπνικής παράλυσης. «Είχα μία και δεν μπορούσα να ουρλιάξω», έγραψε ένας χρήστης των social media. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Δεν έχω δει ποτέ κάτι κατά τη διάρκεια υπνικής παράλυσης, αλλά πάντα νιώθω σαν κάτι να με κρατά ή να με πιέζει». Ένα τρίτο άτομο έγραψε απλώς: «Μου έχει τύχει κι εμένα και ήταν ΦΡΙΚΤΟ».

Τα αίτια της υπνικής παράλυσης

Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν υπνική παράλυση μόνο μία ή δύο φορές στη ζωή τους, σύμφωνα με το NHS. Η αιτία της υπνικής παράλυσης δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορους παράγοντες.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αϋπνία, τα διαταραγμένα πρότυπα ύπνου, η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού και το οικογενειακό ιστορικό υπνικής παράλυσης.

Άτομα που πάσχουν από ναρκοληψία (μια χρόνια πάθηση που προκαλεί αιφνίδιες προσβολές ύπνου) μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βιώσουν υπνική παράλυση. Η αλλαγή των συνηθειών ύπνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της υπνικής παράλυσης. Συνιστάται να στοχεύει κανείς σε επτά έως εννέα ώρες ύπνου και είναι ωφέλιμο να ξυπνά και να κοιμάται τις ίδιες ώρες κάθε βράδυ.

Το NHS συμβουλεύει να μην κοιμάσαι ανάσκελα, καθώς αυτό αυξάνει την πιθανότητα υπνικής παράλυσης, καθώς και να αποφεύγεις τα βαριά γεύματα, το κάπνισμα ή την κατανάλωση αλκοόλ πριν τον ύπνο.

