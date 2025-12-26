Αναστασία: Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με φίλες μου στα Μέγαρα... σε γκόμενους (vid)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» ήταν ανήμερα των Χριστουγέννων η Αναστασία.

Το βράδυ των Χριστουγέννων ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχτηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ την Αναστασία, μία από τις πιο συζητημένες παρουσίες της νεότερης γενιάς στο ελληνικό τραγούδι και οι ατάκες -όπως ήταν αναμενόμενο- έδωσαν και πήραν.

Η τραγουδίστρια, σε πολύ χαλαρή διάθεση, μίλησε για την αρχή της διαδρομής της και αποκάλυψε τι έκανε με το πρώτο της μεροκάματο. Ούτε επενδύσεις, ούτε σοφές κινήσεις, ούτε κρυμμένα λεφτά σε ένα κάποιο... μπαούλο. Αντίθετα, επέλεξε την απόλυτα ανθρώπινη και αυθόρμητη εκδοχή.

«Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους», είπε, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ο Φάνης δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε την κουβέντα στα προσωπικά, ρωτώντας την ευθέως για την προσωπική της ζωή και η απάντηση ήρθε με τρόπο... πληρωμένο:

«Σήμερα τι μέρα είναι; Ή με τον Βασάλο ή με τον Σχίζα, εξαρτάται ποιος θέλει να με βγάλει. Δεν ξέρω με ποιον, θα δούμε», απάντησε η πάντα χαμογελαστή Αναστασία.



Η Αναστασία όμως δεν πήγε μόνη της στην εκπομπή αλλά με μία πολυπληθή ορχήστρα και το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει! Ο Φάνης, μάλιστα, της είχε ετοιμάσει μία έκπληξη, φέρνοντας στο πλατό τη Γωγώ Τσαμπά, η οποία ερμήνυεσε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το νέο της τραγούδι.

Στην κεφάτη παρέα προστεθηκε και ο κορυφαίος ερμηνευτής, Στέλιος Διονυσίο, με τη βραδιά να περιλαμβάνει και προσωπικές εξομολογήσεις. Ο ίδιος μοιράστηκε αναμνήσεις από το ξεκίνημά του και τη σημασία που έπαιξε στην καριέρα του το βαρύ όνομα που κουβαλούσε.

