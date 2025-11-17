Αναστασία και Ηλίας Καμπακάκης σάρωσαν στο MonaΛisa - Εικόνες που θύμισαν τις παλιές καλές εποχές της Θεσσαλονίκης

Η πρεμιέρα της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων στη Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς, η πόλη θύμιζε παλιές καλές εποχές: απίστευτες ουρές έξω από το μαγαζί, εικόνες που είχαμε καιρό να δούμε, και ένα κοινό που είχε εξασφαλίσει τις κρατήσεις του μέρες πριν, οδηγώντας σε διπλό sold out από την πρώτη στιγμή.

Η Αναστασία απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι η λαϊκή τραγουδίστρια που ήρθε για να μείνει. Με τη χαρακτηριστική της χροιά, την ώριμη λαϊκή ερμηνεία και την ενέργεια που «σήκωσε» το μαγαζί από το πρώτο κιόλας λεπτό, απέσπασε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα σε κάθε τραγούδι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ηλίας Καμπακάκης ανέβηκε στη σκηνή και απογείωσε το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες, δημιουργώντας μια αυθεντική λαϊκή ατμόσφαιρα. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών ήταν άψογη, με χημεία που φάνηκε τόσο ερμηνευτικά όσο και επί σκηνής.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στη σκηνή. Η αντίδραση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή: όρθιοι μέχρι το κλείσιμο του μαγαζιού, τραγουδώντας, χειροκροτώντας και ανεβάζοντας στιγμές στα social media που έγιναν αμέσως viral.

Μετά την άκρως επιτυχημένη πρεμιέρα, το ενδιαφέρον για το νέο hot σχήμα της Θεσσαλονίκης παραμένει τεράστιο, με τις επόμενες ημερομηνίες και τις κρατήσεις να γίνονται ήδη ανάρπαστες.

Παρασκευή και Σάββατο, το MonaΛisa Music Hall γίνεται ο προορισμός της πόλης.

MonaΛisa Music Hall

Αγγελάκη 25, Θεσσαλονίκη

Κρατήσεις: 694 666 5588

