Εργαζόμενοι χρειάζονται 30 λεπτά για να ανοίξουν τον υπολογιστή: Δεν τους πληρώνει η εταιρεία τον χαμένο χρόνο

Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ξοδεύουν έως και μισή ώρα καθημερινά για να ξεκινήσουν τα συστήματα εργασίας τους, χωρίς αμοιβή, και περνούν πλέον στην αντεπίθεση.

Για τους περισσότερους εργαζόμενους, το άνοιγμα του υπολογιστή θεωρείται αυτονόητο κομμάτι της δουλειάς. Για εκατοντάδες υπαλλήλους της Bank of America, όμως, έχει εξελιχθεί σε καθημερινό αγκάθι που τους οδήγησε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες.

Η αμερικανική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή, καθώς κατηγορείται ότι δεν αποζημιώνει εργαζομένους για τον χρόνο που απαιτείται ώστε να θέσουν σε λειτουργία τους υπολογιστές και τα ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει επισήμως η εργασία τους. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά κάθε μέρα.

Όταν η δουλειά ξεκινά πριν καν «χτυπήσεις κάρτα»

Ένας από τους εργαζομένους, ο Tava Martín, περιγράφει μια ρουτίνα που επαναλαμβάνεται καθημερινά. Ξεκλείδωμα κρυπτογραφημένων μονάδων, είσοδος μέσω πολυπαραγοντικής ταυτοποίησης, σύνδεση σε VPN και εκκίνηση κρίσιμων εφαρμογών για τη λειτουργία της τράπεζας.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλα τα παρπάνω, μπορούν οι εργαζόμενοι να καταγράψουν επίσημα την έναρξη της βάρδιάς τους. Στην πράξη, όμως, έχουν ήδη δουλέψει. Και αυτό, όπως υποστηρίζουν, συμβαίνει χωρίς καμία αμοιβή.

Το πρόβλημα επιτείνεται όταν προκύπτουν τεχνικά ζητήματα. Τότε ο χρόνος εκκίνησης ξεπερνά το μισάωρο, ενώ ακόμη και τα μη αμειβόμενα διαλείμματα για φαγητό μετατρέπονται σε παγίδα: πολλά συστήματα αποσυνδέονται αυτόματα και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να επαναλάβουν ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή.

Τι λέει η αμερικανική νομοθεσία

Η αγωγή στηρίζεται σε ερμηνεία του Υπουργείου Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2008. Σύμφωνα με αυτή, εργασίες που είναι αναγκαίες για να τεθεί σε λειτουργία ο υπολογιστής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εργασίας θα πρέπει να θεωρούνται αμειβόμενος χρόνος βάσει του Νόμου περί Δίκαιων Προτύπων Εργασίας.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εκκίνηση του ψηφιακού περιβάλλοντος της Bank of America δεν είναι απλώς μια τυπική προετοιμασία, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να ασκήσουν τον ρόλο τους ως αναλυτές και μέλη υποστηρικτικού προσωπικού.

Τι ζητά η ομαδική αγωγή

Η νομική ομάδα του Martín επιδιώκει την καταβολή αναδρομικών πληρωμών και αποζημιώσεων για μια κατηγορία εργαζομένων που εκτιμάται ότι περιλαμβάνει εκατοντάδες άτομα. Όλοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση, υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης πριν μπορέσουν να δηλώσουν επίσημα τις ώρες εργασίας τους.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν θεωρείται απλή. Στις ΗΠΑ έχουν υπάρξει αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις για αντίστοιχα ζητήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια έκριναν ότι ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αμειβόμενος, ενώ σε άλλες τάχθηκαν υπέρ των εργαζομένων, όταν αποδείχθηκε ότι οι διαδικασίες εκκίνησης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τα βασικά καθήκοντα της δουλειάς τους.

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγωγής αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο για χιλιάδες εργαζομένους που εργάζονται σε περιβάλλοντα με αυστηρά ψηφιακά πρωτόκολλα πρόσβασης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ