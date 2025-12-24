Το έκανε κι αυτό ο Νίκος Ευαγγελάτος: «Mπήκε» στο Falcon50 την ώρα της συντριβής (vid)

Η αεροπορική τραγωδία με 8 νεκρούς και μια Ελληνίδα αεροσυνοδό φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα των ορίων στη δημοσιογραφική αφήγηση.

Η εικόνα του Νίκου Ευαγγελάτου «μέσα» στο πιλοτήριο του Falcon 50, την ώρα που αναπαρίσταται η συντριβή του αεροσκάφους, είναι πλέον -για τους Έλληνες τηλεθεατές- μια εικόνα γνώριμη ως τηλεοπτικό εργαλείο, αλλά πρωτόγνωρη ως προς το βάρος του γεγονότος που επιχειρεί να αποτυπώσει.

Ο γνωστός παρουσιαστής έχει εδώ και χρόνια ταυτίσει την ενημέρωση με τη χρήση τρισδιάστατων γραφιστικών, επιχειρώντας να μεταφέρει τον τηλεθεατή «μέσα» στα γεγονότα. Στην περίπτωση του Falcon 50, ωστόσο, η αναπαράσταση αφορά μια τραγωδία εν εξελίξει, με πραγματικούς ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και οικογένειες που αναμένουν αποσβολωμένες τις απαντήσεις.

Η αναπαράσταση, δηλαδή, δεν αφορά ένα υποθετικό σενάριο ή ένα γεγονός του μακρινού παρελθόντος, αλλά μια ενεστωτική αεροπορική τραγωδία και με μια έρευνα που βρίσκεται ακόμη στις απαρχές της.

Με λίγα λόγια, η εικονική του παρουσία μέσα στο πιλοτήριο, τη στιγμή της πτώσης, μετατοπίζει την προσοχή από την πληροφορία στην (τραυματική) εμπειρία και εγείρει ερωτήματα για το αν η εικόνα μπορεί να αποδώσει την αλήθεια ενός τέτοιου γεγονότος χωρίς να ξεπεράσει τα όρια του σεβασμού προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Και κάπου εκεί, δυστυχώς, η εικόνα ασχίζει να σηκώνει βάρος μεγαλύτερο από την πληροφορία...

Η αεροπορική τραγωδία

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50, με αριθμό πτήσης 9H-DFS, είχε απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Στο αεροσκάφος επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ, μαζί με τη συνοδεία του.

Λίγο μετά την απογείωση, το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση. Η επικοινωνία χάθηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συντριβή στοίχισε τη ζωή σε 8ανθρώπους.

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Μαρία Παππά, αεροσυνοδός με καταγωγή από τη Ρόδο. Εργαζόταν στην εταιρεία Harmony Jets, με έδρα τη Μάλτα, η οποία δραστηριοποιείται στη μίσθωση VIP αεροσκαφών. Βρισκόταν στην εταιρεία μόλις τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες, αν και είχε πολυετή εμπειρία στο επάγγελμα.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι αγαπούσε τη δουλειά της και τα ταξίδια, ενώ σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, βρισκόταν σε αναζήτηση επόμενων βημάτων. Μαζί της σκοτώθηκαν ο πιλότος Denis Pourtau, ο συγκυβερνήτης Antony Tangarpriganin και πέντε Λίβυοι αξιωματούχοι. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Λιβύη κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Οι τουρκικές αρχές έχουν εντοπίσει το μαύρο κουτί και τη συσκευή καταγραφής ήχου του πιλοτηρίου. Η περιοχή των ερευνών εκτείνεται σε ακτίνα περίπου τριών χιλιομέτρων, ενώ οι ειδικές υπηρεσίες διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Το Falcon 50 είχε κατασκευαστεί πριν από περίπου 37 χρόνια. Παρότι κυκλοφόρησαν πληροφορίες περί πιθανής δολιοφθοράς, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Οι αρχές τονίζουν ότι δεν θα υπάρξουν συμπεράσματα πριν την ολοκλήρωση της έρευνας.

