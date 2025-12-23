Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια»: Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

Η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στο «Μόνος στο Σπίτι 2».

Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την εμβληματική «Pigeon Lady» στο «Μόνος στο Σπίτι 2» αποκάλυψε πώς ένιωσε ότι παραμερίστηκε στα τελευταία στάδια της καριέρας της.

Η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ έχει στο ενεργητικό της μια σειρά από σπουδαίους ρόλους, όμως για τη μεγάλη πλειονότητα του κοινού θα είναι για πάντα η καλοσυνάτη άγνωστη που βοήθησε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στη χριστουγεννιάτικη περιπέτειά του.

Μαζί με τον «στρατό» των περιστεριών της, πήρε τον ήρωα του Μακόλεϊ Κάλκιν υπό την προστασία της στην ταινία του 1992, την ώρα που οι «Υγροί Ληστές» τον καταδίωκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

