Stranger Things: Μετά την Κέιτ Μπους, ήρθε η σειρά της Νταϊάνα Ρος να μπει στα Billboard Chart

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το Stranger Things εκτόξευσε το τραγούδι Upside Down, που ακούγεται στην πέμπτη σεζόν.

To 2022, το τραγούδι της Κέιτ Μπους “Running Up That Hill” επανήλθε στο προσκήνιο, χάρη στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Οι θαυμαστές της σειράς το άκουγαν (και το ακούνε) φανατικά, οδηγώντας το στα charts. Η χρήση του δεν ήταν απλώς μουσική υπόκρουση στη σειρά, αλλά κομμάτι της ίδιας της ιστορίας, κάτι που το έκανε να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και κυρίως με τη Μαξ.

Αυτό που συνέβη με την Κέιτ Μπους, ήταν κάπως δεδομένο πως θα συνέβαινε και με την Νταϊάνα Ρος. Στην πέμπτη σεζόν, το θρυλικό Upside Down που κυκλοφόρησε το 1980, ακούγεται στην αρχή της, γεννώντας ένα νέο κύμα θαυμαστών. Το τραγούδι δεν μπήκε απλά στα charts, αλλά η διάσημη τραγουδίστρια που είναι σήμερα 81 ετών, μπήκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε μία κατάταξη του Billboard.

