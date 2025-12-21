«Ήταν η ηρωίδα μου»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντα Ζάιντλερ, από καρκίνο

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν άνθρωπο τόσο γενναίο. Η Αμάλ και εγώ θα την πεθυμήσουμε τρομερά».

Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών. Η δική του «ηρωίδα», όπως την αποκαλούσε, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

«Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ στο PEOPLE σε μια αποκλειστική δήλωση. «Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν άνθρωπο τόσο γενναίο. Η Αμάλ και εγώ θα την πεθυμήσουμε τρομερά». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Άντα, από την Αγκούστα του Κεντάκι, πέθανε «ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε» στο St. Elizabeth Healthcare στο Έντζγουντ του Κεντάκι.

Διαβάστε τη συνέχεια το jenny.gr