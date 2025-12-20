ΟΙ ΗΠΑ έπληξαν τον ISIS στη Συρία ως αντίποινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών (vid)

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως έπληξε «πάνω από 70 στόχους» στην επιχείρηση στη Συρία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Τουλάχιστον 5 μέλη του ΙΚ νεκρά

Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια εβδομάδα μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

«Ανταπόδοση» και «εκδίκηση»

Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να διεξάγει επιχείρηση στη Συρία για να «εξαλείψει μαχητές» του Ισλαμικού Κράτους, «υποδομές» και «εγκαταστάσεις (σ.σ. αποθήκευσης) όπλων», ανακοίνωσε μέσω X χθες Παρασκευή ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για «άμεση ανταπόδοση» και για «εκδίκηση», μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο Αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία, συνέχισε και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε από την πλευρά του «μαζικό» πλήγμα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διεξήχθησαν πλήγματα στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και στη Ράκα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Τις εκρήξεις ακολούθησαν «πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο» νοτιοδυτικά από τη Ράκα, είπε εξάλλου αξιωματούχος στην επαρχία, προσθέτοντας πως καταγράφτηκαν σε τομείς υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας, που καλύπτεται από έρημο, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο συμβάν στη Συρία αφότου κατέλαβε την εξουσία, πριν από έναν χρόνο και κάτι, συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών, που μολαταύτα προσέγγισε τις ΗΠΑ.

Το Ισλαμικό Κράτος κατείχε την περιοχή της Παλμύρας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την Ουάσιγκτον, το 2019.

Παρά την ήττα του, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί σε τομείς της αχανούς συριακής ερήμου συνεχίζουν να διαπράττουν σποραδικά επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο (βορειοανατολικά), καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό, ήγειρε ερωτήματα για το εάν αυτές οι δυνάμεις θα παραμείνουν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε στο μισό τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία -- ο αριθμός τους ωστόσο δεν είναι γνωστός επισήμως.

Τραμπ: «Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από άλλοτε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social τονίζει ότι όπως υποσχέθηκε ο στρατός των ΗΠΑ προχωρά σε αντίποινα κατά του ISIS που σκότωσε τους Αμερικανούς. Στη συνέχεια αναφέρει πως η ηγεσία της Συρίας έχει την στήριξη των ΗΠΑ και στέλνει μήνυμα προς τους τρομοκράτες πως θα χτυπηθούν πιο σκληρά από ποτέ αν κάνουν επίθεση ή απειλήσουν τις ΗΠΑ.

«Λόγω της βάναυσης δολοφονίας από το ISIS γενναίων Αμερικανών πατριωτών στη Συρία, των οποίων τις όμορφες ψυχές υποδέχθηκα πίσω σε αμερικανικό έδαφος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια ιδιαίτερα αξιοπρεπή τελετή, ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε πολύ σοβαρά αντίποινα, όπως ακριβώς υποσχέθηκα, εναντίον των δολοφονικών τρομοκρατών που ευθύνονται. Πλήττουμε πολύ δυναμικά τα οχυρά του ISIS στη Συρία, έναν τόπο βουτηγμένο στο αίμα που έχει πολλά προβλήματα, αλλά ένα από αυτά έχει ένα φωτεινό μέλλον, αν το ISIS μπορέσει να εξαλειφθεί.

Η κυβέρνηση της Συρίας, υπό την ηγεσία ενός άνδρα που εργάζεται πολύ σκληρά για να επαναφέρει το μεγαλείο στη Συρία, έχει την πλήρη στήριξή μας. Όλοι οι τρομοκράτες που είναι αρκετά κακοί ώστε να επιτεθούν σε Αμερικανούς προειδοποιούνται: Θα χτυπηθείτε πιο σκληρά από άλλοτε αν με οποιονδήποτε τρόπο επιτεθείτε ή απειλήσετε τις ΗΠΑ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ