Τουρίστρια αντιμετωπίζει ληστή με μαχαίρι στην Κολομβία: Ο σύντροφός της κρύβεται πίσω από τοίχο (vid)

Βίντεο από την Κολομβία δείχνει τουρίστρια να παλεύει με ληστή που κρατά μαχαίρι, ενώ ο άνδρας που τη συνοδεύει απομακρύνεται έντρομος, κάνοντας την... πάπια.

Το viral βίντεο δείχνει δύο νεαρούς ταξιδιώτες να συζητούν στην είσοδο αυτού που φαίνεται να είναι τράπεζα ή ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Κολομβία, όταν ένας ληστής εμφανίζεται με όπλο, πιθανότατα μαχαίρι, σύμφωνα με πλάνα από κάμερα ασφαλείας.

Ο ληστής προσπαθεί να κόψει και να αρπάξει το σακίδιο της γυναίκας, όμως εκείνη αντιστέκεται, τον σπρώχνει και παλεύει μαζί του, ενώ ο συνοδός της κρύβεται πίσω από τον τοίχο.

Ο άνδρας δεν τη βοηθά και παραμένει 15 δευτερόλεπτα παγωμένος

Παρά το ότι φαίνεται για λίγο να κάνει κίνηση μπροστά σαν να θέλει να βοηθήσει, τελικά δεν επενέβη ποτέ. Παρακολουθεί τη «μάχη» της γυναίκας για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Κάποια στιγμή ένας δεύτερος άνδρας δείχνει να πάει προς τα εκεί αλλά τελικά κάνει πίσω, αφήνοντάς τη να συνεχίζει να αμύνεται μόνη της.

Τελικά, ένας περαστικός τρέχει προς τον ληστή και τον χτυπά με κράνος μηχανής. Άλλοι τρεις πολίτες επεμβαίνουν, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον ξυλοκοπούν. Ο «δειλός» συνοδός, ωστόσο, δεν συμμετέχει ούτε τότε και επανεμφανίζεται μόνο αφού ο κίνδυνος έχει περάσει, για να παρηγορήσει τη γυναίκα.

Τον «δίκασε» το διαδίκτυο: «Μα τι δειλός!»

Δεν υπάρχουν ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιστατικό, ούτε για τη σχέση των δύο ταξιδιωτών. Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν γεμίσει σχόλια που χλευάζουν τον άνδρα που κρύφτηκε πίσω από τον τοίχο, ενώ άλλοι επαινούν τη γενναιότητα της γυναίκας και των περαστικών που επενέβησαν.

Χρήστες γράφουν σατιρικά σχόλια για τον άνδρα, με άλλους να τον χαρακτηρίζουν «δειλό», ενώ ταυτόχρονα εκφράζεται θαυμασμός για όσους έσωσαν τη γυναίκα και για το πόσο γρήγορα αντέδρασε ο κόσμος στον δρόμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ