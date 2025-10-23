Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας, ο Juan José Benavides φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 126,7 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, προσέφεροντας ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα.

Ο Juan José Benavides Velasco, ο οποίος θεωρείται ο βασικός οργανωτής του ξεπλύματος κεφαλαίων μέσω του κρυπτονομίσματος με την ονομασία Daily Cop, παραμένει υπό κράτηση στην Αργεντινή εδώ και δύο μήνες, ενώ επιδιώκει να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Κολομβία, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής συνέλαβε τον Velasco στα τέλη Αυγούστου στο Μεντόζα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα αφότου η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας τον κατηγόρησε επίσημα για εγκληματική συνωμοσία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα κεφαλαίων.

«Προχωρήσαμε στη σύλληψη ενός Κολομβιανού πολίτη με διεθνές ένταλμα για ξέπλυμα κεφαλαίων και παράνομο πλουτισμό. Ανήκε σε μια εγκληματική οργάνωση στην Κολομβία που προσέφερε ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα με την ονομασία “Daily Cop” για τις απάτες της», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής στο X.

📍 Mendoza | Detuvimos a un ciudadano colombiano con pedido de captura internacional por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pertenecía a una organización criminal en Colombia que ofrecía una supuesta criptomoneda denominada “Daily Cop” para sus maniobras fraudulentas. pic.twitter.com/AVkxQOaST0 September 15, 2025

Ο Velasco ξέπλυνε πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια

Στα μέσα Ιουλίου, η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας κατηγόρησε επισήμως τον Juan José Benavides Velasco, ο οποίος φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 126,702 εκατομμύρια κολομβιανά πέσος, που αντιστοιχούν περίπου σε 32 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό το άτομο φαίνεται να είναι ο εγκέφαλος επιχείρησης ξεπλύματος κεφαλαίων που έδρασε στην Κολομβία μεταξύ 2019 και 2022, μέσω επενδύσεων που έγιναν από δεκάδες άτομα. Ένας εισαγγελέας της Ειδικής Διεύθυνσης κατά του Ξεπλύματος Κεφαλαίων διαπίστωσε ότι μεταξύ 2019 και 2022 μια ομάδα φυσικών και νομικών προσώπων υπό την καθοδήγηση του Benavides Velasco συνωμότησαν για να πραγματοποιήσουν παράνομες δραστηριότητες που τους επέτρεψαν να ξεπλύνουν πάνω από 126,702 εκατομμύρια πέσος», αναφέρει η Εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, η υπόσχεση απόδοσης 0,5 έως 12% στις επενδύσεις, καθώς και η προώθηση του κρυπτονομίσματος μέσω διαφημιστικών πινακίδων, μαζικών εκδηλώσεων και ακόμα και influencer, δημιούργησε την αίσθηση εμπιστοσύνης ότι το ψηφιακό νόμισμα ήταν νόμιμο.

La Fiscalía acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Benavides Velasco es uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop y… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 16, 2025

200.000 εξαπατημένοι

Μέχρι στιγμής, 150 θύματα έχουν δηλώσει ότι έχουν εξαπατηθεί με ποσά τουλάχιστον 8.000 εκατομμυρίων πέσος, σύμφωνα με την Εισαγγελία. Ωστόσο, το σύστημα δέχτηκε εισφορές από περίπου 200.000 άτομα, κυρίως Κολομβιανούς, αλλά και πολίτες άλλων χωρών της αμερικανικής ηπείρου.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, με ένα μέρος των χρημάτων που συγκέντρωσε, ο Velasco αγόρασε ένα πολυτελές ακίνητο και ένα αυτοκίνητο υψηλής κατηγορίας, «αγαθά που δεν θα μπορούσε να αποκτήσει με τα εισοδήματά του», όπως υποστηρίζουν οι αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador, μέρος των χρημάτων έφυγε από την Κολομβία προς φορολογικούς παραδείσους στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή του FBI.

Το μέσο αναφέρει ότι ο Benavides, ο οποίος κρατείται στην Αργεντινή, αντιμετωπίζει μια πολύπλοκη διαδικασία έκδοσης. Πηγές της αστυνομικής πληροφοριοδότησης δήλωσαν στο El Espectador ότι είναι πιθανό η νομική ομάδα του Benavides να επιδιώξει πρώτα να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφύγει την επιστροφή στην Κολομβία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ