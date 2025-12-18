Μυστήριο με το πού βρίσκεται ο Νίκος Παππάς: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Άφαντος παραμένει ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά τον ξυλοδαρμό σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Μυστήριο επικρατεί γύρω από το πού βρίσκεται ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά τον ξυλοδαρμό σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο ευρωβουλευτής έχει φύγει από το Στρασβούργο και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο δημοσιογράφος και ο ευρωβουλευτής αναμένεται να βρεθούν στο δικαστήριο, καθώς ο Νίκος Γιαννόπουλος εκτός από τη μήνυση που κατέθεσε στο Στρασβούργο θα συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία και στην Ελλάδα.

