Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος πίσω από το μακελειό στην παραλία Μπόντι. Τουλάχιστον 15 νεκροί, έξι όπλα και εκρηκτικοί μηχανισμοί στο σημείο, σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές

Νέες λεπτομέρειες για τη φονική επίθεση που συγκλόνισε το Σίδνεϊ έδωσαν στη δημοσιότητα οι αυστραλιανές αρχές, επιβεβαιώνοντας ότι οι δράστες ήταν πατέρας και γιος. Το μακελειό σημειώθηκε σε πολυσύχναστη παραλία, την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, και ήδη συγκαταλέγεται στις χειρότερες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου της αστυνομίας με την πολιτειακή και ομοσπονδιακή ηγεσία, έγινε γνωστό ότι οι δύο ένοπλοι ήταν ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο πατέρας έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ ο γιος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Στον χώρο της επίθεσης εντοπίστηκαν έξι πυροβόλα όπλα, όλα δηλωμένα στο όνομα του 50χρονου, ο οποίος διέθετε άδεια οπλοκατοχής εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Παράλληλα, οι αρχές βρήκαν δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ενεργή κατάσταση, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς.

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύς: τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί. Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, σε ώρα αιχμής, όταν στην παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες, οικογένειες και επισκέπτες.

Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη, αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, χαρακτήρισε το χτύπημα «πράξη απόλυτης καταστροφής», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν θα δείξει καμία ανοχή στον ρατσισμό και το μίσος. Σε ένδειξη πένθους, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα.

Μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές χάους, με πυροβολισμούς που διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά και πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητο για να σωθεί. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση πολίτη που κατάφερε να αφοπλίσει έναν από τους δράστες.

Η επίθεση επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας και της αύξησης αντισημιτικών ενεργειών, τόσο στην Αυστραλία όσο και διεθνώς, με πολλές χώρες να ενισχύουν ήδη τα μέτρα προστασίας σε εορταστικές εκδηλώσεις του Χάνουκα.

