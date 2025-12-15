Πάνω από 1 εκατ. δολάρια συγκεντρώθηκαν για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ (vid)

Περισσότερα από ένα εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν για τον ήρωα της παραλίας Bondi στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που αντιμετώπισε τον έναν από τους δύο ένοπλους.

Οι προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη του άνδρα που αντιμετώπισε ηρωικά και αφόπλισε τον έναν από τους δύο ένοπλους που άνοιξαν πυρ στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Επιβεβαιώθηκε ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (14/12) στην παραλία Bondi, όταν ένας πατέρας και ο γιος του άρχισαν να πυροβολούν Εβραίους που παρακολουθούσαν μια εκδήλωση για το Χανουκά. Ίσως να υπήρχαν περισσότερα θύματα αν δεν είχε επέμβει ηρωικά ο άνδρας, ονόματι Ahmed al Ahmed, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει ένα από τα όπλα του δράστη.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων

Μια εκστρατεία GoFundMe που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε, ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια. Μεταξύ αυτών που έχουν δωρίσει είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος πρόσφερε 99.999 δολάρια, ενώ χιλιάδες άλλοι άνθρωποι στήριξαν τον al Ahmed για την πράξη του.

Ο στόχος της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων είναι να συγκεντρωθούν 1,7 εκατομμύρια δολάρια για τον 43χρονο άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα για να πλησιάσει κρυφά έναν από τους δράστες πριν τον αιφνιδιάσει και του αφαιρέσει το όπλο από τα χέρια.

Ο άνδρας πυροβολήθηκε πολλαπλές φορές στο χέρι κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi, αλλά φαίνεται ότι ήταν έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του για να σταματήσει τον δράστη.

«Θα πεθάνω»

Ο ξάδελφός του, Jozay Alkanj, είπε στη Sydney Morning Herald: «Είπε: ‘Θα πεθάνω, παρακαλώ πείτε στην οικογένειά μου ότι κατέβηκα για να σώσω ζωές ανθρώπων’».

Ο πατέρας του ηρωικού άνδρα δήλωσε ότι ο al Ahmed είναι τώρα «καλά στην ψυχολογία του» και αναμένεται να αναρρώσει από τους τραυματισμούς του, λέγοντας: «Είπε ότι ευχαριστεί τον Θεό που μπόρεσε να το κάνει αυτό, να βοηθήσει αθώους ανθρώπους και να σώσει ανθρώπους από αυτά τα τέρατα, αυτούς τους δολοφόνους».

Τον επισκέφθηκε επίσης στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, ο οποίος τον χαρακτήρισε «ήρωα στην πραγματική ζωή» που «έσωσε αμέτρητες ζωές όταν αφόπλισε έναν τρομοκράτη, αναλαμβάνοντας τεράστιο προσωπικό κίνδυνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περισσότερες ζωές θα είχαν χαθεί αν δεν υπήρχε η ανιδιοτελής τόλμη του Ahmed», είπε ο πολιτικός.

