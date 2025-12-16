Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού (vid)

Αστυνομικός εξηγεί τον λόγο που ο ήρωας του μακελειού στο Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον έναν από τους δύο δράστες όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Ένας ανώτατος αστυνομικός στην Αυστραλία μοιράστηκε τη θεωρία του, εξηγώντας τον λόγο που ο ήρωας της παραλίας Bondi, Ahmed al-Ahmed, δεν πυροβόλησε με το όπλο του τρομοκράτη Sajid Akram, όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών φαίνεται να αρπάζει τον Akram από πίσω και να παλεύει για να του αποσπάσει το όπλο από τα χέρια. Ο al-Ahmed σήκωσε στη συνέχεια το όπλο και το σημάδεψε προς τον Akram, αλλά δεν πάτησε ποτέ τη σκανδάλη.

Η εξήγηση του αστυνομικού

Ο πρώην αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, John Coyne, δήλωσε ότι η απόφαση του al-Ahmed να μην πυροβολήσει οφειλόταν στην ανθρωπιά του. «Δεν είναι σαν τις ταινίες. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που κυριολεκτικά θυσίασε ή ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τον εαυτό του για να σώσει ζωές», είπε στη Daily Mail.

«Το να αφαιρέσεις μια άλλη ζωή, όταν δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη δική σου, θα ήταν μια τρομερά δύσκολη απόφαση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Νομίζω ότι δείχνει βαθιά ανθρωπιά το να μην το κάνει, το να μη παρασυρθεί από τα συναισθήματα. Πήρε πραγματικές αποφάσεις και του βγάζω το καπέλο», συνέχισε.

Ο Coyne πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν ένας αστυνομικός ή στρατιωτικός βρισκόταν στη θέση του al-Ahmed, πιθανότατα δεν θα πυροβολούσε. «Ο Sajid ήταν στο έδαφος. Ήταν άοπλος… δεν αποτελούσε φυσική απειλή για τον Ahmed εκείνη τη στιγμή», είπε. «Άρα ακόμη και για κάποιον εκπαιδευμένο, αμφιβάλλω αν θα πατούσε τη σκανδάλη σε έναν άοπλο άνθρωπο που ήταν πεσμένος στο έδαφος».

Ο αξιωματικός που υπηρέτησε 10 χρόνια στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας, με ειδίκευση στην αντιτρομοκρατία, και είναι διευθυντής του Προγράμματος Εθνικής Ασφάλειας στο Australian Strategic Policy Institute, τόνισε στη συνέχεια: «Δεν έμοιαζε ο al-Ahmed να είναι εξοικειωμένος με τα πυροβόλα όπλα. Έμοιαζε με κάποιον που είδε μια ευκαιρία να αποτρέψει κάτι φρικτό από το να συμβεί και δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Και αν δει κανείς τον τρόπο που κινήθηκε, δεν σκέφτηκε τη δική του προσωπική ασφάλεια πέρα από το “πώς θα πάρω αυτό το όπλο από αυτόν τον άνθρωπο”. Ήταν αποφασιστικός».

Το μακελειό με τους 15 νεκρούς

Δεκαπέντε αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μαζική επίθεση το βράδυ της Κυριακής, μεταξύ των οποίων ένα δεκάχρονο κορίτσι, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο 24χρονος Naveed Akram και ο 50χρονος πατέρας του Sajid στέκονταν σε μια πεζογέφυρα που συνδέει την Campbell Parade με το Bondi Pavilion το βράδυ της Κυριακής, πυροβολώντας προς το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την εκδήλωση Hanukkah by the Sea.

Πατέρας και γιος είχαν ταξιδέψει τον Νοέμβριο στις νότιες Φιλιππίνες για να υποβληθούν σε «στρατιωτικού τύπου» εκπαίδευση, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος αντιτρομοκρατίας, υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο ABC News. Ερωτηθείς σχετικά με αυτή την αποκάλυψη, ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Mal Lanyon, δήλωσε ότι οι αρχές ερευνούν τους λόγους του ταξιδιού τους στις Φιλιππίνες. «Νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει πως ο λόγος που οι Akram ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες, καθώς και το πού ακριβώς πήγαν, παραμένει άγνωστος σε αυτό το στάδιο και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο John Coyne δήλωσε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι οποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό εξηγεί τις ενέργειες των δραστών. «Ακόμη κι αν τα άτομα αυτά ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες, τέτοια ταξίδια συνδέονται πολύ συχνότερα με προσωπικούς, θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους παρά με δομημένη στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση», τόνισε χαρακτηριστικά.

