Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή εκδήλωση, προκαλώντας δεκάδες θύματα και πανικό.

Πανικός επικράτησε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά από ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια μεγάλης εβραϊκής εκδήλωσης για τη γιορτή του Χάνουκα. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ τους οικογένειες και παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απ' τα τοπικά μέσα, δύο ένοπλοι κατέβηκαν από βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους, σκορπώντας τον τρόμο σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και εμβληματικές παραλίες της Αυστραλίας.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Τραγικός απολογισμός: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Παράλληλα, τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι σοβαρά, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και αστυνομικοί. Ο δεύτερος ένοπλος τραυματίστηκε και συνελήφθη, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για πλήρη έλεγχο της κατάστασης λίγη ώρα αργότερα.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι 16 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες με τραυματίες να κείτονται στο έδαφος.

Shooting at Bondi Beach



Nice one @AlboMP this one’s on you you specy prick pic.twitter.com/7DfebfKHkf December 14, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο BBC δήλωσε πως βρισκόταν στην εκδήλωση με τα παιδιά του, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Όπως περιέγραψε, δύο άνδρες πυροβολούσαν από υπερυψωμένο σημείο, ενώ στο έδαφος υπήρχαν πτώματα. Ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει μαζί με τα παιδιά του, βρίσκοντας καταφύγιο σε αυτοκίνητο φίλου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν έναν πολίτη να ορμά σε έναν από τους δράστες και να τον αφοπλίζει, σε μια πράξη αυτοθυσίας που προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και σοκ. Άλλα βίντεο κατέγραψαν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στην παραλία, υπό τον ήχο πυροβολισμών και σειρήνων αστυνομικών οχημάτων.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD December 14, 2025

Έρευνα σε πλήρη εξέλιξη: Διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκη της επίθεσης

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε σφοδρά την επίθεση, μιλώντας για «ελεεινή τρομοκρατική ενέργεια» εναντίον Εβραίων που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν το Χάνουκα.

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρο το Σίδνεϊ, ενώ συνεχίζεται η συλλογή μαρτυριών και οπτικού υλικού.

