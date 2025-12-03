Μια γέφυρα 950 μέτρων γίνεται το πρώτο μεγάλο βήμα για τη σύνδεση Ατλαντικού και Ειρηνικού στη Νότια Αμερική.

Η Αργεντινή και η Βραζιλία επισημοποίησαν την εκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας: της γέφυρας San Javier–Porto Xavier, η οποία θα διασχίζει τον ποταμό Ουρουγουάη και θα συνδέει τη Μισιόνες με το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Πρόκειται για ένα από τα βασικά τμήματα του «βιοωκεάνιου διαδρόμου», του μεγάλου σχεδίου που θα ενώνει, μέσω οδικών δικτύων, τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Ο διάδρομος αυτός επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα, ταχύτερη και αποδοτικότερη εμπορική ροή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Χιλής, μειώνοντας σημαντικά χρόνους και κόστος μεταφοράς.

Τα χαρακτηριστικά της νέας γέφυρας

Η γέφυρα θα έχει μήκος περίπου 950 μέτρα και πλάτος 17,4 μέτρα. Θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας με στηθαία ασφαλείας, ποδηλατόδρομο, πεζόδρομους, φωτισμό LED και σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο – προδιαγραφές που την καθιστούν σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη, σύμφωνα με το Construar.

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2026 και η ολοκλήρωσή τους υπολογίζεται σε περίπου 1.440 ημέρες. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2030.

Γιατί το έργο θεωρείται κομβικό

Η νέα γέφυρα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή οικονομία και να διευκολύνει το εμπόριο ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες. Η χρηματοδότηση θα προέλθει εξολοκλήρου από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας, η οποία θα αναλάβει και τις περιβαλλοντικές άδειες, καθώς και τις απαλλοτριώσεις γης.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ξεπερνά τα 214 εκατομμύρια ρεάλ – περίπου 34,4 εκατομμύρια ευρώ.

