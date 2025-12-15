Ριφιφί: Μην περιμένεις να δεις το ελληνικό Casa de Papel, η νέα σειρά της COSMOTE TV υπόσχεται κάτι καλύτερο

O Σωτήρης Τσαφούλιας μάς γυρνάει στην Αθήνα του 1992 και μάς βάζει για τα καλά μέσα στο «ριφιφί του αιώνα».

Δεν θυμάμαι από πότε έχω να βιώσω έντονη προσμονή για την κυκλοφορία μιας ελληνικής σειράς. Από τη στιγμή που είδα τα δύο πρώτα επεισόδια του Ριφιφί, της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, νιώθω ακριβώς αυτό. Μια προσμονή, μια λαχτάρα να δω και τα άλλα τέσσερα επεισόδια.

Όχι για να μάθω την έκβαση της ιστορίας, αυτή την ξέρουμε και γίνεται και ξεκάθαρη από την αρχή. Η ληστεία είναι πετυχημένη και οι άνθρωποι πίσω από αυτή δεν πιάστηκαν ποτέ. Κυρίως, όμως, για να δω την εξέλιξη των χαρακτήρων, οι οποίοι είναι ένας κι ένας.

Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από τα πρώτα κιόλας λεπτά του πρώτου επεισοδίου (κανένα spoiler εδώ), το «Ριφιφί» δεν είναι απλά μια σειρά που περιγράφει μια ληστεία. Είναι μια σειρά για τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Όλοι οι ηθοποιοί της σειράς, δίνουν μια ερμηνεία που σε τραβάει αμέσως μέσα στην ιστορία. Κάθε σκηνή, κάθε διάλογος, κάθε σιωπή έχει βαρύτητα και σκοπό.

Μπορεί κάποιοι να έκαναν στην αρχή μια σύγκριση με το Casa de Papel και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί. Υπάρχει ληστεία, υπάρχει ένταση, υπάρχει σχέδιο. Αλλά οι ομοιότητες σταματούν εκεί.

Το «Ριφιφί» επικεντρώνεται στους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους, είναι πιο ρεαλιστική και δραματική σειρά, η οποία δίνει κοινωνικό βάθος και ψυχολογία στους ήρωες. Δεν υπάρχουν υπερβολές και κόκκινα κοστούμια. Εδώ η δράση υπηρετεί πάντα το συναίσθημα και την ιστορία. Επίσης, υπάρχει η νοσταλγία, για μια Αθήνα που πολλοί από εμάς τη ζήσαμε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων θα δεις αντικείμενα, σκηνές, στιγμές, που θα σε γυρίσουν 30+ χρόνια πίσω.

Σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές του Τσαφούλια, εδώ η ωριμότητα στην αφήγηση και η ένταση στην πλοκή τον φέρνουν σε άλλο επίπεδο. Η σειρά συνδυάζει δράση, ψυχολογία χαρακτήρων και κοινωνικό σχόλιο με έναν τρόπο που δεν συναντάς εύκολα στις ελληνικές παραγωγές.

Υπάρχει χιούμορ, υπάρχει ένταση, υπάρχει μια ατμόσφαιρα που σε κρατάει στην άκρη της καρέκλας από την πρώτη στιγμή και δεν θες με τίποτα να τελειώσει το επεισόδια.

Προσωπικά, θεωρώ πως έχουμε να κάνουμε με την ίσως καλύτερη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια μέχρι σήμερα Ακόμη καλύτερη από το Έτερος Εγώ που τον ανέδειξε.

Μια σειρά που δείχνει ότι η ελληνική τηλεόραση μπορεί να φτιάξει παραγωγές που δεν έχουν πραγματικά τίποτα να ζηλέψουν από αντίστοιχες του εξωτερικού.

Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, μιας και το Ριφιφί κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23:00 και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα ίδια ώρα (συνολικά έξι επεισόδια) αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Bασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλεάς Ζέρβας.

Η αληθινή ιστορία πίσω από το Ριφιφί

Τον μακρινό Δεκέμβριο του 1992, προπαραμονές Χριστουγέννων, οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εργασίας που εργάζονταν στο υποκατάστημα επί της οδού Καλλιρόης 19, διαπίστωσαν πως άγνωστοι είχαν παραβιάσει το θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο όπου βρίσκονταν οι θυρίδες πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Από τις 1.151 θυρίδες, είχαν ανοιχτεί οι 301 με το πολύτιμο περιεχόμενό τους να έχει κλαπεί. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η αξία των κλοπιμαίων έφθασε τα 5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Οι δράστες για να φθάσουν στο υπόγειο με τις θυρίδες, είχαν ανοίξει ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του ποταμού Ιλισού, που περνά κάτω από την οδό Καλλιρόης. Το λαγούμι είχε μήκος περίπου 25 μέτρα και ήταν αριστοτεχνικά κατασκευασμένο αφού στην υπόγεια αυτή διαδρομή είχαν τοποθετηθεί μέχρι και ράγες στις οποίες κινούνταν ένα βαγονέτο που έβγαζε έξω τα μπάζα του σκαψίματος, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τα όσα συνέβαιναν.

Μάλιστα, το σκάψιμο εικάζεται ότι μπορεί να διήρκεσε ακόμη και μήνες. Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως όταν οι δράστες εισήλθαν στην τράπεζα, κάποια ώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο της 19ης – 20ης Δεκεμβρίου 1992 χτύπησε ο συναγερμός αλλά οι αρμόδιοι ασφαλείας δεν είδαν κάτι το μεμπτό ή οποιαδήποτε κινητικότητα στο ισόγειο της τράπεζας, οπότε δεν έδωσαν σημασία. Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη έως και σήμερα.