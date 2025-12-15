«Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»: Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος (vid)

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών μιλά για πολιτικό εγχείρημα πολιτών, το οποίο δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με το παλιό σύστημα.

Μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάρος και ξεκάθαρες αιχμές έκανε πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καρυστιανού, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία νέου κόμματος που θα μπορούσε να κατέβει στις επόμενες εκλογές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, έσπευσε να αποκλείσει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με πρόσωπα και κόμματα του παρελθόντος, βάζοντας στο παλαιοκομματικό κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Kontra Channel και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή ενός υπό διαμόρφωση πολιτικού εγχειρήματος. Όπως είπε, μαζί με άλλους ανθρώπους προσπαθεί να οργανώσει ένα κίνημα «από τα κάτω» που δεν θα θυμίζει τίποτα από όσα έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Από το κίνημα στο κόμμα

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν αυτό το κίνημα μπορεί να πάρει τη μορφή κόμματος και να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, η απάντησή της ήταν σαφής αλλά προσεκτική. Όπως τόνισε, το ενδεχόμενο αυτό είναι ανοιχτό, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις. Τότε βεβαίως και θα βγει, και καλά θα κάνει να βγει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μια πραγματική εναλλακτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καμία συνεργασία με το «παλιό σύστημα»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της όταν ρωτήθηκε για πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η Μαρία Καρυστιανού απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, στέλνοντας μήνυμα συνολικά προς το υπάρχον πολιτικό προσωπικό.

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός», είπε, βάζοντας σαφή όρια στη φυσιογνωμία του εγχειρήματος.

Ποιοι θα στελεχώσουν το νέο εγχείρημα

Η ίδια περιέγραψε το υπό διαμόρφωση κίνημα ως μια συλλογική προσπάθεια πολιτών που δεν έχουν εμπλακεί σε κόμματα, αλλά διαθέτουν γνώση, διάθεση, όραμα και, όπως υπογράμμισε, «ψυχή». «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας τον τόνο για το τι φιλοδοξεί να εκφράσει αυτή η πρωτοβουλία.

Οι δηλώσεις της Καρυστιανού έρχονται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας και αναζήτησης νέων πολιτικών εκφράσεων, με την ίδια να εμφανίζεται αποφασισμένη να μετατρέψει την κοινωνική οργή και την ανάγκη για δικαιοσύνη σε πολιτική πρόταση.

Το αν και πότε αυτό το εγχείρημα θα πάρει τελικά τη μορφή κόμματος μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει έτοιμη να περάσει από τον ρόλο της κοινωνικής εκπροσώπησης σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση με το παλιό σύστημα.

