Καρυστιανού στους Sunday Times: «Για τρία φρικτά λεπτά η Μάρθη ήταν ζωντανή με τη φίλη της, στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν φταίνε ποτέ για τίποτα»

Ρεπορτάζ για τα Τέμπη δημοσίευσε η Sunday Times με την Μαρία Καρυστιανού να αναφέρεται στην κόρη της.

Ένα εκτενές ρεπορτάζ για το δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε την ζωή σε 57 ανθρώπους, δημοσίευσε η Sunday Times με τίτλο “Two years after rail disaster ‘cover-up’, Greece is angrier than ever” [«Δύο χρόνια μετά τη “συγκάλυψη” του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, η Ελλάδα είναι πιο οργισμένη από ποτέ»].

Η Μαρία Καρυστιανού μητέρα ενός από τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα εκείνη την ημέρα με δηλώσεις της αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν αλλά και στα όσα συμβαίνουν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα.

«Άκουσα σ’ ένα ηχητικό την καλύτερη φίλη της κόρης μου, την Φραντζέσκα να λέει “Μάρθη, θα πεθάνουμε, σ’ αγαπώ. Λίγο αργότερα η ίδια κοπέλα είπε “δεν έχω οξυγόνο”. Για τρία φρικτά λεπτά η Μάρθη ήταν ζωντανή με τη φίλη της μετά τη σύγκρουση», ανέφερε.

Η ίδια παρατηρεί πως «αυτά τα ηχητικά μας έδειξαν ότι οι άνθρωποί μας δεν ήταν απλά ζωντανοί αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και μπορούσαν να μιλήσουν γι’ αυτό που συνέβαινε εκείνη την ώρα».

Όσο για τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος, όπου ο λαός κατέβηκε στον δρόμο ζητώντας δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών για τους 57 νεκρούς, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε πως επρόκειτο για «τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στη χώρα από τη χούντα και μετά».

«Είμαστε αντιμέτωποι με τους πολιτικούς. Παραδοσιακά στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν φταίνε ποτέ για τίποτα και αυτό είναι πρόβλημα. Το μόνο που θέλω είναι αποδοθεί δικαιοσύνη έτσι ώστε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί ποτέ. Ξέρω ότι θα αυτό θα ήθελε και η κόρη μου», είπε η κ. Καρυστιανού μέσω των Sunday Times.