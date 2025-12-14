Δήλωση Χρυσοχοΐδη στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα, τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας και τις επερχόμενες συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας στα αγροτικά μπλόκα απέρριψε κατηγορηματικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «ψευδείς αναφορές» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε ρητορικά ερωτήματα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιστατικό τραυματισμού αγρότη. «Επί 16 ημέρες κινητοποιήσεων, έχει παρουσιαστεί έστω ένας τραυματισμός; Έχει δει η κοινή γνώμη την ΕΛ.ΑΣ. να ασκεί βία στους αγρότες;» διερωτήθηκε, απορρίπτοντας τις σχετικές καταγγελίες ως ανυπόστατες.

Στη συνέχεια, απάντησε και στην κριτική για τον αριθμό των αστυνομικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ενιαίο αστυνομικό σώμα, με χιλιάδες στελέχη να επιχειρούν στα σύνορα, στους δρόμους και σε κρίσιμες υποδομές. Όπως ανέφερε, μόνο για ζητήματα που αφορούσαν το Παλαιστινιακό πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα εκατοντάδες πορείες, χωρίς να καταγραφεί τραυματισμός πολίτη, ενώ αντίθετα σημειώθηκε τραυματισμός αστυνομικού στην Κρήτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών, τις οποίες χαρακτήρισε απολύτως αναληθείς. «Η ΕΛ.ΑΣ. δεν διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό», υπογράμμισε, καλώντας τα κόμματα να μην αναπαράγουν, όπως είπε, ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προαναγγέλλοντας νέες συλλήψεις από την υπηρεσία αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέσα σε 13 μήνες έχουν συλληφθεί περίπου 1.900 άτομα, με εκατοντάδες να έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ δύο υποθέσεις που αφορούν κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων βρίσκονται ήδη στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, έχουν ελεγχθεί χιλιάδες ΑΦΜ και έχουν δεσμευτεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ