«Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη

Νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή που η αστυνομία καταφέρνει να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη, όντας ανήλικος και χωρίς δίπλωμα.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο, γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι.

