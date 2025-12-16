Ποινική δίωξη στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη: Οι κατηγορίες για το περιστατικό στο Χαλάνδρι

Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι. Ο ένας κατηγορούμενος, γιος του Μιχάλη Κατρίνη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο, γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr