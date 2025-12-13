Αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή ονόματα για μωρά το 2025

Νέα ονόματα μπήκαν στη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα μωρών για το 2025.

Το 2025, τα ονόματα που δόθηκαν σε μωρά ήταν πιο πρωτότυπα από ποτέ και γι αυτό υπάρχουν μερικά ασυνήθιστα που μπήκαν στη λίστα των κορυφαίων 100. Η Olivia, η Amelia, ο Noah και ο Liam βρέθηκαν ξανά στην κορυφή, ενώ μια σειρά από «παραδοσιακά» ονόματα ανέβηκαν επίσης στις θέσεις.

Ωστόσο, το γεγονός ότι πολλοί γονείς ήθελαν το παιδί τους να ξεχωρίζει στο σχολείο, είναι ο λόγος που πολλά ασυνήθιστα ονόματα έγιναν φέτος δημοφιλή. Υπήρξε αλλαγή τάσης ειδικά για τα κορίτσια, καθώς η λίστα περιλαμβάνει αρκετά ονόματα που ποτέ δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην κορυφαία 100άδα.

Τα νέα ονόματα και η επιστροφή των κλασικών

Κάποια επίσης επέστρεψαν μετά από χρόνια απουσίας, σύμφωνα με το Babycentre. Παραδείγματα νέων ονομάτων περιλαμβάνουν την Eloise, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κορυφαία 100άδα και βρέθηκε στην 75η θέση.

Μετά από 12 μήνες απουσίας, η Sarah επανήλθε στη λίστα και στην 84η θέση, ενώ η Emersyn έκανε την πρώτη της εμφάνιση και μπήκε στην 89η θέση. Άλλο νέο όνομα είναι η Sienna, που βρέθηκε στην 92η θέση, ενώ η Charlie κατέλαβε την 93η θέση μετά την τελευταία της εμφάνιση στην κορυφαία 100άδα το 2021.

Η Catalina έκανε είσοδο στη λίστα στην 95η θέση, ενώ το κλασικό όνομα Josephine κατέλαβε για πρώτη φορά τον 20ό αιώνα την 96η θέση. Η Juniper βρέθηκε στην 97η θέση, σημειώνοντας την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα, όπως και η Oaklynn που κατέλαβε την 98η θέση στην κατάταξη των πιο δημοφιλών ονομάτων. Για πρώτη φορά από το 1934, η Vivian μπήκε στη λίστα, στην 99η θέση, ενώ η Kehlani έκανε επίσης την πρώτη της εμφάνιση στην 100η θέση.

Στην κορυφαία 100άδα των αγοριών, τα ονόματα δεν ήταν τόσο ριζοσπαστικά φέτος, ωστόσο υπήρχαν μερικές νέες εισαγωγές. Ντεμπούτο στην 91η θέση έκανε ο Malachi, ενώ ο Arthur επέστρεψε στη λίστα στην 95η θέση για πρώτη φορά από το 1970.

Το όνομα Ali έκανε την πρώτη του εμφάνιση και κατετάγη στην 95η θέση, ακολουθούμενο από την επιστροφή του Nathaniel μετά από σχεδόν μια δεκαετία απουσίας, που βρέθηκε στην 98η θέση. Την ίδια στιγμή, τα προηγουμένως δημοφιλή ονόματα Hunter, Axel, Greyson και Max δεν μπήκαν φέτος στην κατάταξη.

Δείτε ΕΔΩ τις πλήρεις λίστες με τα πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια και κορίτσια του 2025

