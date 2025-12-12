Φωτογραφία από την Ιταλία κάνει τον γύρο του κόσμου, απεικονίζοντας έναν καταζητούμενο που κρύφτηκε μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε της Ιταλίας δημοσίευσε τη φωτογραφία που δείχνει όλη την απελπισία ενός άνδρα που προσπαθούσε να ξεφύγει από την τοπική αστυνομία.

Ο Γκανέζος μετανάστης είχε καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση 9 μηνών για επίθεση σε δημόσιο υπάλληλο στη Μπολόνια και είχε τεθεί σε καταδίωξη. Μπροστά στην αδυναμία του να κρυφτεί αλλού, ο 39χρονος μπήκε σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, προσποιούμενος ότι συμμετείχε στη Θεία Γέννηση. Για λίγο, η απάτη του φαινόταν να λειτουργεί.

Η στιγμή που προδόθηκε

Ο δήμαρχος της πόλης, Φλάβιο Φιλόνι, καθώς επιθεωρούσε τη φάτνη που είχαν στήσει οι δημοτικοί υπάλληλοι, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο. Τα ρούχα μίας «φιγούρας» δεν ήταν και τόσο ταιριαστά με το όλο κλίμα και επιπλέον, η ίδια «φιγούρα», κινούταν.

«Περνούσα μπροστά από τη σκηνή της γέννησης που έχουμε κάθε χρόνο ως χριστουγεννιάτικη παράδοση, καθώς πήγαινα να φτιάξω μερικά κλειδιά. Κοίταξα και είδα τη φιγούρα ενός σκούρου άνδρα και σκέφτηκα πόσο ρεαλιστικός φαινόταν και είπα ότι πρέπει να συγχαρώ τους δημιουργούς για την εξαιρετική τους δουλειά. Τότε ξαφνικά είδα τη φιγούρα να κινείται και όταν κοίταξα πιο κοντά, κινήθηκε και δεν ήταν ντυμένος σωστά.

Τα ρούχα του ήταν πολύ μοντέρνα και δεν ήταν 2.000 ετών βιβλική ενδυμασία. Πλησίασα και του είπα "τι κάνεις;". Μου είπε ότι ζούσε στη φάτνη και δεν κουνιόταν. Συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οπότε κάλεσα την αστυνομία».

