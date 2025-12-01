Η τεχνολογία στα «έξυπνα» αυτοκίνητα χρησιμοποιείται από δράστες για έλεγχο και εκφοβισμό θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ποιες είναι οι προειδοποιητικές ενδείξεις.

Η τεχνολογία που ενσωματώνεται στα σύγχρονα αυτοκίνητα, ενώ υπόσχεται άνεση και συνδεσιμότητα, χρησιμοποιείται πλέον από κακοποιητές ως μέσο ελέγχου και τρομοκράτησης των θυμάτων τους - συντρόφων ή μη. Στην Αυστραλία, οι αναφορές για καταναγκαστικό έλεγχο μέσω «έξυπνων» οχημάτων αυξάνονται, προκαλώντας εκκλήσεις προς τους κατασκευαστές να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα μπορούν να εμφανίσουν την τοποθεσία του οχήματος, να εκκινήσουν ή να σβήσουν τον κινητήρα, να κλειδώσουν ή να ξεκλειδώσουν τις πόρτες και να στέλνουν ειδοποιήσεις, δίνοντας στον δράστη εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου από απόσταση.

Μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο λειτουργίας, η αρμόδια Υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 20.000 κλήσεις και αιτήματα πληροφοριών από θύματα ή εργαζόμενους. Παράλληλα, εκδόθηκε νέα συμβουλευτική οδηγία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καλύπτοντας όλα τα έξυπνα συστήματα, από κινητά και ρολόγια μέχρι οικιακά συστήματα ασφαλείας και αυτοκίνητα.

Η επίτροπος για την ενδοοικογενειακή, οικογενειακή και σεξουαλική βία, Μικαέλα Κρόνιν, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις νέες μορφές κακοποίησης. «Το πρόβλημα με την κακοποίηση μέσω τεχνολογίας είναι ότι συχνά δεν συνειδητοποιείς ότι συμβαίνει μέχρι να είναι πολύ αργά», δηλώνει.

Έξυπνα αντικείμενα σε ρόλο «κατασκόπου»

Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, επισημαίνει ότι η κακοποίηση μέσω τεχνολογίας επεκτείνεται σε κάθε μορφή «έξυπνης» συσκευής. «Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ταΐσματος για γάτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί τον πρώην σύντροφο, ενώ ο θερμοστάτης ή το ψυγείο μπορούν να ελέγχονται από απόσταση», λέει.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα ελέγχου των έξυπνων αυτοκινήτων, που η ίδια χαρακτηρίζει «υπολογιστές σε τέσσερις τροχούς». Υπάρχουν περιστατικά όπου τα οχήματα περιορίζουν την κινητικότητα των θυμάτων, όπως μια γυναίκα που δεν μπορούσε να μετακινηθεί περισσότερο από ένα χιλιόμετρο από το σπίτι της λόγω προγραμματισμένης «διακοπής λειτουργίας» του οχήματός της.

Πρακτικά βήματα για την προστασία των θυμάτων

Η νέα οδηγία eSafety προειδοποιεί ότι τα αρχεία καταγραφής ταξιδιών ενός αυτοκινήτου μπορούν να αποκαλύψουν τη ρουτίνα ενός ατόμου, τη διεύθυνση κατοικίας, τον χώρο εργασίας ή ακόμη και την τοποθεσία ενός καταφυγίου. Οι τηλεχειριζόμενες λειτουργίες των αυτοκινήτων, όπως φώτα, κόρνα, εκκίνηση ή κλείδωμα κινητήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρενόχληση και εκφοβισμό.

Συνιστάται στα θύματα να ενημερώνουν τις αρχές σε περίπτωση κινδύνου, να αλλάζουν κωδικούς και λογαριασμούς, να ενεργοποιούν έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και να περιορίζουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης ψηφιακών κλειδιών. Επιπλέον, τα οχήματα μπορούν να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή αντιπροσωπείες για επαναφορά των συνδέσεων και επανέκδοση ψηφιακών κλειδιών.

Η φωνή των αρχών και η ευθύνη των εταιρειών

Η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τάνια Πλίμπερσεκ, τονίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο βίας είναι συχνότερη από ό,τι φαντάζεται το κοινό. «Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για παρακολούθηση, κατασκοπεία και έλεγχο χωρίς τη γνώση των θυμάτων. Οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν και πρέπει να κάνουν περισσότερα», επισημαίνει.

Η Κρόνιν προσθέτει ότι η ασφάλεια πρέπει να ενσωματώνεται «από τον σχεδιασμό» των συσκευών και των εφαρμογών. «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σκεφτούν πώς η τεχνολογία τους μπορεί να μετατραπεί σε όπλο και να ακούσουν τους χρήστες για να προλάβουν καταχρήσεις», δηλώνει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του εργατικού δυναμικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των θυμάτων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ