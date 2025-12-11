Αυτά είναι τα ταχύτερα ζώα του πλανήτη. Προφανώς και οι περισσότεροι γνωρίζουν ποιο «κυριαρχεί» στη στεριά, αλλά ενδιαφέρον είναι και τι γίνεται και στα υπόλοιπα στρώματα.

Αυτή είναι μια ξέφρενη βόλτα! Από το τσιτάχ της σαβάνας ως το γεράκι που «σκίζει» τον αέρα, αυτά είναι τα ταχύτερα ζώα σε ξηρά, θάλασσα και ουρανό, με τις επιδόσεις τους να σοκάρουν.

Τσιτάχ: Ο «Γιουσέιν Μπολτ» των ζώων

Στην κορυφή, όπως όλοι γνωρίζουν, βρίσκεται το τσιτάχ, ο απόλυτος δρομέας της αφρικανικής σαβάνας. Μπορεί να φτάσει τα 120 χλμ/ώρα, ενώ επιταχύνει από 0 στα 60 μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, χάρη στο αεροδυναμικό σώμα και τους ισχυρούς μυς του.

Ακόμη και τα θηράματά του όμως δεν πάνε πίσω. Το springbok (είδος αφρικανικής αντιλόπης) αγγίζει τα 88 χλμ/ώρα. Στον κόσμο των χερσαίων εντόμων, ο αυστραλιανός τίγρης-σκαθάρι μπορεί να μην εντυπωσιάζει με τα 9 χλμ/ώρα, όμως διανύει 125 μήκη σώματος το δευτερόλεπτο, σαν κανονικός «πύραυλος τσέπης».

Μαύρο Μαρλίν: Η άγνωστη θαλάσσια «ρουκέτα»

Η μάχη για την κορυφή παίζεται ανάμεσα στον ιστιοφόρο και το Μαύρο Μάρλιν (είδος ξιφία). Με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα, το δεύτερο θεωρείται το πιο γρήγορο θαλάσσιο είδος, αφήνοντας τον ιστιοφόρο στα 109 χλμ/ώρα.

Πετρίτης: Η «αόρατη» βουτιά του αιθέρα

Ο απόλυτος πρωταθλητής ταχύτητας στη φύση είναι το πετρίτης. Σε οριζόντια πτήση πιάνει 88 χλμ/ώρα, αλλά η πραγματική «τρέλα» έρχεται στην κάθετη βουτιά, αφού ξεπερνά τα 320 χλμ/ώρα, κάνοντας κάθε κυνήγι εντυπωσιακό.

Αυστραλιανή λιβελούλα: Το ταχύτερο ιπτάμενο πτηνό

Η πρωταθλήτρια είναι η αυστραλιανή λιβελούλα με 58 χλμ/ώρα, ενώ άλλα εντυπωσιακά είδη είναι η αρσενική αλογόμυγα που αγγίζει τα 145 χλμ/ώρα και ορισμένες τροπικές πεταλούδες.

Bonus ερώτηση

Αν αυτά είναι τα γρηγορότερα πλάσματα της εποχής μας, αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος θα ήταν ο ταχύτερος… δεινόσαυρος;

