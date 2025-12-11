Comedy Wildlife Awards 2025: Ο γορίλας–χορευτής που κέρδισε τον μεγάλο τίτλο και έγινε viral

Τα Comedy Wildlife Awards αποκάλυψαν τους νικητές της χρονιάς, με μια απίθανη φωτογραφία νεαρού γορίλα από τη Ρουάντα να κατακτά το κορυφαίο βραβείο και να γίνεται viral.

Ο ετήσιος διαγωνισμός Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσε τους πολυαναμενόμενους νικητές του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η άγρια ζωή μπορεί να προσφέρει αστείρευτο χιούμορ.

Με πάνω από 10.000 συμμετοχές από 109 χώρες, τα 11α βραβεία ανέδειξαν τον Βρετανό ερασιτέχνη φωτογράφο Μαρκ Μεθ-Κον ως μεγάλο νικητή, χάρη σε μια εντυπωσιακή λήψη νεαρού γορίλα που… χορεύει στα τροπικά δάση της Ρουάντα. Η φωτογραφία αναγνωρίστηκε ως η αγαπημένη της κριτικής επιτροπής, κερδίζοντας παράλληλα και το Βραβείο Κατηγορίας Θηλαστικών.

Τι είναι τα Comedy Wildlife Awards;

Τα Comedy Wildlife Awards (πλήρης ονομασία Nikon Comedy Wildlife Awards) είναι ένας ετήσιος, παγκόσμιος διαγωνισμός φωτογραφίας άγριας ζωής που έχει ως στόχο να αναδείξει την αστεία και ξεκαρδιστική πλευρά της φύσης, προωθώντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο διαγωνισμός ιδρύθηκε το 2015 από τους φωτογράφους Paul Joynson-Hicks και Tom Sullam με σκοπό να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ ως ένα θετικό και προσιτό μέσο για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού σε σοβαρά ζητήματα προστασίας της άγριας ζωής και της βιωσιμότητας.

Φωτογράφοι, τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες, από όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν τις πιο αστείες και απροσδόκητες φωτογραφίες ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι πως ένα ποσοστό των εσόδων του διαγωνισμού δωρίζεται σε οργανισμούς προστασίας της άγριας ζωής, ενισχύοντας έτσι έμπρακτα τον σκοπό του.

Τέσσερις αξέχαστες μέρες στα βουνά της Ρουάντα

Ο φωτογράφος εξήγησε πως πέρασε τέσσερις «αξέχαστες ημέρες» στα Όρη Βιρούνγκα της Ρουάντα αναζητώντας οικογένειες γορίλων, μέχρι που συνάντησε την ομάδα «Αμαχόρο».

Οι ενήλικες έτρωγαν ήρεμα, ενώ οι νεαροί γορίλες έπαιζαν ασταμάτητα. Ένα συγκεκριμένο νεαρό αρσενικό ξεχώρισε, εκτελώντας απανωτές πιρουέτες, τούμπες και ακροβατικά: «Το να παρακολουθώ την παράστασή του ήταν η απόλυτη χαρά και είμαι ενθουσιασμένος που κατάφερα να αποτυπώσω το παιχνιδιάρικο πνεύμα του», είπε ο Μεθ-Κον.

Ο φωτογράφος σημείωσε ότι η διάκρισή του σε έναν τόσο αναγνωρισμένο διαγωνισμό επιβεβαιώνει πως οι εικόνες του έχουν απήχηση. Τα Comedy Wildlife Awards, όπως τόνισε, είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικά αλλά και φορείς μιας ουσιαστικής φιλοσοφίας υπέρ της προστασίας της άγριας ζωής.

Οι νικητές των υπόλοιπων κατηγοριών των Comedy Wildlife Awards

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε σπουδαίες συμμετοχές και σε όλες τις ειδικές κατηγορίες:

Κατηγορία Πουλιών: Γουόρεν Πράις (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κατηγορία Ψαριών & Υδρόβιων Ειδών: Τζένι Στοκ

Ερπετά, Αμφίβια & Έντομα: Γκρέισον Μπελ (ΗΠΑ)

Κατηγορία Junior της Nikon: Γκρέισον Μπελ

Νέοι Φωτογράφοι της Nikon: Πάουλα Ρούστεμαϊερ (Γερμανία)

Κατηγορία Βίντεο: Τατιάνα Επ (Γερμανία)

Ο Στέφαν Μάιερ, γενικός διευθυντής μάρκετινγκ της Nikon Europe, δήλωσε ενθουσιασμένος με το επίπεδο των φετινών συμμετοχών, τονίζοντας ότι οι νικητές κατάφεραν να αποτυπώσουν με δεξιοτεχνία τη χαρά και τη ζωντάνια της φύσης. Η εικόνα του Μαρκ Μεθ-Κον, είπε, εκφράζει «τέλεια το παιχνιδιάρικο πνεύμα της άγριας ζωής».

