Ο ΟΗΕ «στοχεύει» τον διαστρικό 3I/ATLAS ενόψει της προσέγγισής του στη Γη (vid)

Ο ΟΗΕ ενεργοποιεί τις πλανητικές άμυνες της Γης για μια τεράστια άσκηση με αφορμή το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, που πλησιάζει τον πλανήτη μας.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε ότι οι πλανητικές άμυνες της Γης τίθενται σε εφαρμογή για την παρακολούθηση του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η μεγάλη παγκόσμια άσκηση.

Από τις 27 Νοεμβρίου και για δύο μήνες, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθούν το αντικείμενο, το οποίο θα φτάσει στο κοντινότερο σημείο του προς τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου.

Ενώ η NASA παρουσίασε μια θολή, απογοητευτική εικόνα από το HiRISE της MRO, οι ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές έβγαλαν… καλύτερες. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Avi Loeb δημοσίευσε καθαρές λήψεις από Ιαπωνία, Ισπανία, Χιλή και Καναδά, δείχνοντας τη φωτεινή «κόμη» και την ουρά 600.000 μιλίων, την ουρά που δείχνει προς τον Ήλιο και το σχήμα που θυμίζει κωνικό αντικείμενο, περιτυλιγμένο από φωτεινή ομίχλη.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν χλευασμό προς τη NASA, με χρήστες να γράφουν: «Οι ερασιτέχνες βγάζουν πιο καθαρές φωτογραφίες από το Never A Straight Answer».

Το σχέδιο του ΟΗΕ

Το UNOOSA και το IAWN ανακοίνωσαν ότι όλα τα μεγάλα συστήματα παρακολούθησης θα «κλειδώσουν» πάνω στο 3I/ATLAS για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του, τη δοκιμή πρωτοκόλλων πλανητικής άμυνας και τον συντονισμό δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για κανονική άσκηση, πολλοί χρήστες διαδικτυακά αμφισβητούν τα κίνητρα: «Όταν συγχρονίζεις κάθε τηλεσκόπιο από Χαβάη μέχρι Χιλή σε ένα αντικείμενο, αυτό δεν λέγεται άσκηση».

Τι περιμένουν οι επιστήμονες μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Το 3I/ATLAS θα συνεχίσει να γίνεται ολοένα πιο φωτεινό και ορατό, όσο πλησιάζει τη Γη.

Μέχρι τότε τα δεδομένα θα καθορίσουν αν συμπεριφέρεται σαν κλασικός κομήτης, ενώ το σχήμα του πιθανόν να αποκαλυφθεί ξεκάθαρα.

Και κάπως έτσι, ένα απλό διαστρικό «πέρασμα» μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα επιστημονικά γεγονότα της χρονιάς.

