«Yποβρύχια UFO»: Τι κρύβεται πραγματικά κάτω από το νερό;

Τα USOs είναι η «υποβρύχια» εκδοχή των UFO και δημιουργούν θεωρίες που ξεκινούν από εξωγήινες βάσεις και φτάνουν μέχρι χαμένες γήινες φυλές.

Όταν ακούμε για UFO, το μυαλό πάει κατευθείαν στον ουρανό: φώτα, δίσκοι, περίεργες επιταχύνσεις, ιστορίες απαγωγών. Κι όμως, υπάρχει μια παράλληλη «σκοτεινή» ζώνη μυστηρίου που δεν βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά κάτω από το SUP και τα βατραχοπέδιλά μας: ο βυθός. Εκεί γεννήθηκε ο όρος USO (Unidentified Submerged Object) και μαζί του ένα ολόκληρο σύμπαν θεωριών συνωμοσίας.

Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι η θάλασσα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, αλλά γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για αυτήν από ό,τι για το διάστημα. Έτσι, κάθε παράξενη λάμψη στο νερό και κάθε αντικείμενο που πετάγεται από τον βυθό προς τον ουρανό μετατρέπεται αυτομάτως σε καύσιμη ύλη για νέους μύθους.

Οι πιο θορυβώδεις φωνές γύρω από τα USOs

Ο Αμερικανός βουλευτής Τιμ Μπέρσετ είναι ο πιο ηχηρός υποστηρικτής της ιδέας ότι τα USOs είναι εξωγήινα σκάφη. Υποστηρίζει ότι έχει ακούσει από ανώτατους αξιωματικούς για USO «μεγαλύτερο από γήπεδο» που ταξίδευε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πιστεύει μάλιστα πως οι εξωγήινοι χρησιμοποιούν υποθαλάσσιες βάσεις στο ταξίδι τους με ταχύτητες… φωτός.

Στην άλλη πλευρά, ο απόστρατος ναύαρχος και γνωστός ουφολόγος Τιμ Γκαλαουντέτ δεν μιλά μόνο για εξωγήινους αλλά για υπαρκτό κίνδυνο. Θεωρεί ότι τέτοια αντικείμενα –ό,τι κι αν είναι– ίσως απειλούν κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές. Σε αναφορά του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κρατά κρυφά περισσότερα από όσα λέει και ότι τα USOs κινούνται με τρόπους που δεν ταιριάζουν με καμία γνωστή τεχνολογία.

Όχι εξωγήινοι, αλλά… γήινοι που κρύβονται

Μια άλλη σχολή σκέψης λέει ότι δεν είναι εξωγήινοι, αλλά όντα που ζουν στη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια, απαρατήρητα. Ερευνητές προτείνουν τέσσερα σενάρια:

– μια αρχαία ανθρώπινη υπερ-τεχνολογική κοινωνία,

– ένα προηγμένο μη-ανθρώπινο είδος που εξελίχθηκε παράλληλα με εμάς,

– εξωγήινοι ή χρονοταξιδιώτες που «έμειναν» εδώ,

– ή ακόμη και υπερφυσικές οντότητες.

Το ίδιο το paper πάντως παραδέχεται ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά κι ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα καθαρό βίντεο USO που να αποδεικνύει οτιδήποτε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ