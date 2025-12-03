Μακριά από το δίπολο ΗΠΑ–Κίνας, μια χώρα καταφέρνει να τροφοδοτεί με σταθερή συνέπεια τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας με κορυφαίους CEOs.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατέχουν τον πιο κρίσιμο ρόλο σε κάθε μεγάλη εταιρεία: χαράσσουν στρατηγικές, ορίζουν το όραμα και επηρεάζουν την κατεύθυνση ολόκληρων αγορών. Ωστόσο, κάτι που συχνά περνά απαρατήρητο είναι η κοινή τους «ρίζα». Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι CEOs συνδέονται με μία συγκεκριμένη χώρα: την Ινδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο δημοφιλής λογαριασμός World of Statistics, η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών μεγάλων πολυεθνικών είναι είτε Ινδοί πολίτες, είτε έχουν ινδική υπηκοότητα, είτε κατάγονται από ινδικές οικογένειες.

Η χώρα που τροφοδοτεί την κορυφή της τεχνολογίας

Η λίστα είναι εντυπωσιακή. Στην κορυφή βρίσκεται ο Sundar Pichai της Alphabet/Google, Ινδός στην καταγωγή, που ηγείται του τεχνολογικού κολοσσού από το 2015. Ακολουθεί ο Satya Nadella της Microsoft, επίσης ινδικής καταγωγής, που έχει μεταμορφώσει τη στρατηγική της εταιρείας την τελευταία δεκαετία.

Στην ίδια λίστα συναντάμε τον Neal Mohan, CEO του YouTube, ο οποίος γεννήθηκε στην Ινδία. Το ίδιο ισχύει και για τον CEO της IBM, Arvind Krishna, ενώ στην περίπτωση του Ajay Banga της World Bank Group, μιλάμε για έναν Ινδο-αμερικανό επιχειρηματία που ανέλαβε έναν από τους πιο ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του κόσμου.

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται επίσης οι Salil Parekh της Infosys, ο George Kurian της NetApp και ο Nikesh Arora της Palo Alto Networks, όλοι με ισχυρές ινδικές ρίζες.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Η ινδική διασπορά είναι από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργές σε όλο τον κόσμο, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα STEM της χώρας παράγει τεράστιο αριθμό μηχανικών και στελεχών υψηλής εξειδίκευσης. Σε αυτό προστίθεται και η κουλτούρα υψηλής προσαρμοστικότητας, που βοηθά τα στελέχη να διαπρέπουν σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα όπως αυτά των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα; Η Ινδία έχει μετατραπεί σε ένα αθόρυβο αλλά πανίσχυρο κέντρο τεχνολογικής επιρροής, όχι χάρη σε δικούς της κολοσσούς, αλλά χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό που κατακτά τις κορυφές των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ