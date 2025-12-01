Με δισεκατομμύρια χρήστες να βασίζονται στο Google Maps, ένας οδηγός Street View περιγράφει τις περίεργες, αγχωτικές και συχνά αμήχανες στιγμές που βιώνει καθημερινά.

Παρότι πολλοί νομίζουν ότι οι εικόνες του Google Street View δημιουργούνται αυτόματα, στην πραγματικότητα ένας οδηγός ταξιδεύει κάθε μέρα σε άγνωστες διαδρομές με μια τεράστια κάμερα στην οροφή.

Η παρουσία του αυτοκινήτου τραβάει τα βλέμματα και οδηγεί συχνά σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Οι άβολες ιστορίες του οδηγού της Google Street View

Ο οδηγός, που μίλησε ανώνυμα στο Reddit, εξηγεί ότι οι άνθρωποι στέκονται επίτηδες στον δρόμο για να εμφανιστούν στο Street View, κάτι που τον υποχρεώνει να αλλάζει πορεία για να τους αποφύγει. Αυτό, όπως λέει, κάνει τη δουλειά του πολύ πιο δύσκολη.

Πολλοί πλησιάζουν το αυτοκίνητο για selfie ή ζητούν από τον οδηγό να τους τραβήξει φωτογραφία δίπλα στο όχημα. Εκείνος συχνά προσποιείται πως θα το κάνει και φεύγει, γιατί η δουλειά του δεν επιτρέπει καθυστερήσεις.

Ο χαμηλός μισθός και οι πραγματικές συνθήκες εργασίας

Παρά τη δημοσιότητα που έχουν τα αυτοκίνητα της Google, η αμοιβή δεν είναι υψηλή, περίπου 30.000 δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με τον ίδιο τον οδηγό, μισθός που στις ΗΠΑ είναι αρκετά χαμηλός για τις συνθήκες διαβίωσης.

Η ημέρα τελειώνει μόνο όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα καταγραφής, με την κίνηση και τους… περίεργους περαστικούς να καθυστερούν σημαντικά. Και το πιο σοκαριστικό; Δεν μπορείς καν να κάνεις αίτηση! Όπως αποκάλυψε, οι θέσεις δεν ανοίγουν ως «Google Street View Driver». Αντίθετα, εμφανίζονται σαν προσωρινές θέσεις απλών οδηγών, και η επιλογή γίνεται… τυχαία.

