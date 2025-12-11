Ο λόγος που το hangover είναι χειρότερο μετά τα 30

Ειδικός εξήγησε γιατί τα hangovers είναι πιο δύσκολα για τους ανθρώπους όταν μπαίνουν στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους.

Το hangover, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι η δυσάρεστη κατάσταση που νιώθει κάποιος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα συμπτώματα του hangover περιλαμβάνουν: πονοκέφαλο, ναυτία ή εμετό, κόπωση/αίσθημα αδυναμίας, ξηροστομία, ζάλη ή δυσκολία συγκέντρωσης και άγχος.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, τα hangovers δεν είναι το ίδιο δυσάρεστα για όλους τους ανθρώπους, με την ηλικία να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Η εξήγηση για δύσκολα hangovers μετά τα 30

Ένας φαρμακοποιός εξήγησε γιατί τα hangovers γίνονται πολύ χειρότερα μετά τα 30. «Καθώς μεγαλώνετε, το συκώτι σας επεξεργάζεται το αλκοόλ πιο αργά και ο ύπνος σας γίνεται πιο εύθραυστος. Συνδυαστικά, αυτοί οι παράγοντες κάνουν τα hangovers να φαίνονται χειρότερα όταν μπείτε στα 30. Αλλά υπάρχει ακόμα περισσότερα που συμβαίνουν», δήλωσε ο Ian Budd στο LADbible.

Σύμφωνα με τον Budd, καθώς μεγαλώνετε, το σώμα σας παράγει σταδιακά λιγότερα από τα ένζυμα που χρειάζονται για να διασπάσουν την ακεταλδεΰδη (το τοξικό παραπροϊόν του μεταβολισμού του αλκοόλ), οπότε παραμένει περισσότερο στο σώμα, προκαλώντας ισχυρότερους πονοκεφάλους, ναυτία και γενικότερο αίσθημα «δηλητηρίασης».

«Επίσης, τείνετε να έχετε περισσότερη καθημερινή πίεση, εργασιακές ευθύνες και ακανόνιστα προγράμματα ύπνου σε σχέση με τα πρώτα σας 20 χρόνια. Οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, μπορούν να κάνουν το αλκοόλ να επηρεάζει πιο έντονα και να καθυστερούν την ανάρρωση. Προσθέστε το γεγονός ότι πολλοί ενήλικες είναι χρόνια ελαφρώς αφυδατωμένοι και η διουρητική επίδραση του αλκοόλ γίνεται ακόμα πιο προβληματική», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η φυσική ανθεκτικότητα μειώνεται όσο περνούν τα χρόνια. Αυτό επιβαρύνεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν περισσότερες ευθύνες μετά τα 30, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για ξάπλα την επόμενη μέρα.

«Το αλκοόλ επίσης διαταράσσει τον ύπνο REM πιο έντονα καθώς μεγαλώνετε, οπότε ο ύπνος που καταφέρνετε να έχετε είναι συνήθως χαμηλότερης ποιότητας. Επιπλέον, η βασική φλεγμονή αυξάνεται με την ηλικία και το αλκοόλ προσθέτει ακόμα περισσότερη», συνέχισε ο Budd.

«Συνδυάστε όλα αυτά για να καταλάβατε τι συμβαίνει. Απλώς το σώμα σας, ο τρόπος ζωής σας και τα συστήματα ανάρρωσής σας έχουν αλλάξει. Τα hangovers δεν γίνονται απαραίτητα χειρότερα, απλώς δεν ανακάμπτετε τόσο εύκολα πια», συμπλήρωσε.

Συμβουλές για τα hangovers

O ειδικός υγείας έχει μερικές συμβουλές για το πώς να μειώσετε αυτά τα δυσάρεστα hangovers τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας από το ποτό της επιλογής σας. Όμως τα νέα δεν είναι καλά αν προτιμάτε τα γλυκά κοκτέιλ. «Η ζάχαρη δεν προκαλεί άμεσα hangovers, αλλά χειροτερεύει την αφυδάτωση και προκαλεί έντονες αλλαγές στο σάκχαρο του αίματος, που μπορούν να εντείνουν τη ναυτία, τους πονοκεφάλους και την κούραση», είπε.

Αντίθετα, η καλύτερη επιλογή είναι τα καθαρά αποστάγματα, όπως εξηγεί ο Budd: «Η βότκα και το τζιν περιέχουν λιγότερα συμπαράγωγα (σε σχέση με τα σκούρα ποτά), ειδικά όταν είναι υψηλής απόσταξης. Συχνά συνδέονται με πιο ήπια hangovers, αλλά μόνο αν δεν αναμειχθούν με γλυκούς αναμεικτές όπως χυμούς φρούτων».

