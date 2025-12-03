Ρακούν-μπεκρής μπούκαρε σε κάβα, έγινε «τύφλα» και τα έκανε όλα λίμπα (vid)

Ένα ρακούν βρέθηκε λιπόθυμο στην τουαλέτα κάβας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα σκωτσέζικου ουίσκι.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη σε κάβα στις ΗΠΑ. «Διαρρήκτης» εισέβαλε στο κλειστό κατάστημα ποτών στη Βιρτζίνια και πήγε κατευθείαν στο ράφι, όπου ήταν αποθηκευμένα τα σκωτσέζικα ουίσκι.

Ο δράστης αποδείχθηκε πραγματικός μπελάς: μπουκάλια έσπασαν, ένα πλακάκι της οροφής κατέρρευσε και το αλκοόλ σχημάτισε λιμνούλες στο πάτωμα. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο μυστηριώδης «διαρρήκτης» ήταν ένα ρακούν!

Η έκπληξη της υπαλλήλου

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου (29/11), μια υπάλληλος στο κατάστημα ποτών στο Άσλαντ της Βιρτζίνια βρήκε το μικρό ζώο λιπόθυμο στο πάτωμα της τουαλέτας, όπου και κατέληξε μετά το τέλος της μεθυσμένης του περιπέτειας. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν έδειχναν το τριχωτό πλάσμα ξαπλωμένο μπρούμυτα ανάμεσα στη λεκάνη και έναν κάδο, με τα άκρα του απλωμένα.

«Προσωπικά μου αρέσουν τα ρακούν», είπε η Samantha Martin, μια υπάλληλος που εργάζεται στην τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων. «Είναι αστεράκια. Έπεσε μέσα από ένα πλακάκι της οροφής και έκανε πραγματικό χαμό, πίνοντας τα πάντα». Η Martin είπε ότι μετέφερε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων. «Άλλη μια μέρα στη ζωή μιας υπαλλήλου ελέγχου ζώων, υποθέτω».

Ξεμέθυσε και επέστρεψε στη φύση

Η Υπηρεσία Προστασίας και Καταφυγίου Ζώων της κομητείας Χάνοβερ συνεχάρη τη Martin για τον χειρισμό της υπόθεσης και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε ξεμεθύσει. «Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς σημάδια τραυματισμού (πέρα ίσως από ένα χανγκόβερ και κάποιες κακές επιλογές ζωής), αφέθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση, ελπίζουμε έχοντας μάθει ότι η διάρρηξη δεν είναι η λύση», ανέφερε η υπηρεσία.

