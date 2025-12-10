Η Unitree παρουσίασε το νέο της ανθρωποειδές H2 να «παίζει» μποξ με αντίπαλο ένα μικρότερο ρομπότ.

Η Unitree έχει γίνει συνώνυμη με τα πιο viral ρομπότ του πλανήτη και το νέο της ανθρωποειδές έρχεται να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη. Το H2, ένα δίμετρο ρομπότ, παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό σε βίντεο όπου επιδεικνύει όχι μόνο απίστευτη κινητικότητά αλλά και… γροθιές επαγγελματικού επιπέδου.

Στο demo της εταιρείας, το H2 μπαίνει σε ένα αυτοσχέδιο ρινγκ και δοκιμάζει δυνατά χτυπήματα, κλωτσιές και γονατιές πάνω σε έναν μικρότερο αντίπαλο, το G1. Η δύναμη του H2, μάλιστα, είναι τέτοια που σε κάποια στιγμή «σηκώνει» το G1 από το πάτωμα, δείχνοντας πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία των ανθρωποειδών.

Παλεύει, ισορροπεί και «σκέφτεται»

Η Unitree δεν είναι καινούρια στο παιχνίδι της ευκινησίας. Τα μοντέλα H1 και G1 έγιναν διάσημα επειδή μπορούσαν να παραμένουν όρθια μετά από κλωτσιές ή να εκτελούν ακροβατικά όπως backflips. Το H2 όμως πηγαίνει την όλη φάση σε άλλο επίπεδο.

Με 31 αρθρώσεις που κινούνται ανεξάρτητα και πολύ δυνατούς κινητήρες, το H2 μπορεί να μιμείται ανθρώπινες κινήσεις με μεγάλη ακρίβεια, από γρήγορα χτυπήματα μέχρι χαμηλές περιστροφικές κινήσεις. Επιπλέον, τα νέα του χέρια έχουν 7 κινούμενα σημεία, κάτι που του επιτρέπει να κάνει πιο λεπτές και σύνθετες εργασίες και όχι μόνο να περπατά ή να κρατά ισορροπία.

Το H2 διαθέτει και ένα νέο σύστημα τηλεχειρισμού. Η Unitree δοκιμάζει τρόπους ώστε ένας άνθρωπος να το ελέγχει φορώντας ειδικό εξοπλισμό τύπου exosuit ή ακόμα και συσκευές όπως το Apple Vision Pro. Έτσι, το ρομπότ μπορεί να αντιγράφει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του χειριστή. Είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο στάδιο πριν περάσουν τα ανθρωποειδή σε πλήρη αυτονομία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο ικανή.



