Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με $500 το μήνα: Τι φοβάται ο κόσμος (vid)

Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες ενός ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα έχει τη δυνατότητα να κάνει όλες τις δουλειές ενός σπιτιού.

Ένα αυτόνομο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού με 500 δολάρια το μήνα, παρουσιάστηκε από μια τεχνολογική εταιρεία της Καλιφόρνια.

Το ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,68 μέτρων και βάρους 30 κιλών, ονομάζεται Neo και θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές του 2026 από την εταιρεία 1X Technologies με έδρα το Palo Alto.

Το ρομπότ που κάνει όλες τις δουλειές

Ο Neo κάνει τα πάντα: από το πλύσιμο ρούχων και των πιάτων μέχρι τη σκέψη ιδεών για γεύματα ώστε να χρησιμοποιεί ό,τι έχει απομείνει στο ψυγείο πριν καταλήξει στα σκουπίδια. Το ανθρωποειδές ρομπότ έρχεται για να κάνει την καθημερινότητα λίγο πιο εύκολη. Κοστίζει $499 για μηνιαία συνδρομή ή $20,000 για πλήρη ιδιοκτησία. Διατίθεται σε τρία χρώματα (μπεζ, γκρι και σκούρο καφέ).

Οι ΗΠΑ θα είναι οι πρώτες που θα αποκτήσουν τον Neo, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2027. Για ορισμένες δουλειές, ο Neo μπορεί να αφεθεί και να λειτουργεί εντελώς μόνος του. Και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι, μπορείτε να τον παρακολουθείτε μέσω μιας εφαρμογής από το τηλέφωνό σας.

Για να μάθει ο Neo άλλες εργασίες, ίσως χρειαστεί η βοήθεια ενός ειδικού της 1X Technologies από απόσταση προκειμένου να τον εκπαιδεύσει. Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα προσώπου του ρομπότ, θα μπορεί να «καταλάβει» τον χώρο του σπιτιού και να ολοκληρώσει άγνωστες εργασίες.

Στις συχνές ερωτήσεις των χρηστών, η 1X τους προειδοποιεί να «παραμένουν προσεκτικοί κατά τη λειτουργία», ειδικά όταν βρίσκονται «παρόντες παιδιά, ευάλωτα άτομα ή κατοικίδια».

NEO The Home Robot

Order Today pic.twitter.com/fTQtCHB4UW — 1X (@1x_tech) October 28, 2025

Το viral βίντεο και οι αντιδράσεις

Ξεκινώντας τις προπαραγγελίες την Τρίτη (28/10), η 1X κυκλοφόρησε επίσης, ένα βίντεο διάρκειας 9 λεπτών που εξηγεί πώς λειτουργεί ο Neo. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές στο X. Φυσικά, οι άνθρωποι είχαν πολλά να πουν για τον Neo και για το πώς η πραγματικότητα πλησιάζει όλο και περισσότερο στις δυστοπικές ταινίες με ρομπότ.

«Δεν είδατε το iRobot;» είπε ένας χρήστης στα social media, ενώ ένας δεύτερος, μοιράζοντας ένα screenshot από την ταινία, πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα». Ένας τρίτος σχολίασε: «Είναι αστείο ότι κυριολεκτικά κινούμαστε προς την κατεύθυνση όλων των ταινιών που βλέπουμε. iRobot κ.λπ.».

Κάποιος άλλος, εν τω μεταξύ, ρώτησε σε ποιο επεισόδιο του Black Mirror ζούμε αυτή τη στιγμή. «Καλή ιδέα που το έκαναν 3/4 του μεγέθους. Πιο εύκολο να το κυριαρχήσεις όταν αναπόφευκτα θα προσπαθήσουν να μας σκοτώσουν», σχολίασε άλλος. «Θα τσαντίζει τον άντρα μου για μένα;» αστειεύτηκε μια γυναίκα. Αρκετοί πάντως, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ιδέα ότι τηλεχειριστές θα βοηθούν στον έλεγχο του ρομπότ μέσα στο ίδιο το σπίτι σας.

1X | Palo Alto, CA

Our New Home pic.twitter.com/V9W6ICvmiv July 9, 2025

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ