Ρομπότ που συναρμολόγησαν 30.000 BMW βγαίνουν στην... σύνταξη λόγω φθοράς (vid)

Τα ανθρωποειδή ρομπότ Figure 02 αποσύρονται ύστερα από 11 μήνες πραγματικής εργασίας στο εργοστάσιο της BMW στις ΗΠΑ, έχοντας βοηθήσει στην κατασκευή δεκάδων χιλιάδων οχημάτων και «κουβαλώντας» πάνω τους εμφανή σημάδια φθοράς από τη συνεχή χρήση.

Το τέλος μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αποστολής ανακοίνωσε η Figure AI, καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ Figure 02 αποσύρονται ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο εργασίας στο εργοστάσιο της BMW στη Νότια Καρολίνα. Η δοκιμαστική συνεργασία είχε ως στόχο να φανεί αν ρομπότ ανθρωποειδούς μορφής μπορούν να λειτουργήσουν σε πραγματικές γραμμές παραγωγής, σε ρυθμούς και συνθήκες που συναντούν μόνο έμπειροι εργάτες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα Figure 02 βοήθησαν στη συναρμολόγηση περισσότερων από 30.000 BMW X3, ενώ φόρτωσαν πάνω από 90.000 μεταλλικά τμήματα στη γραμμή. Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της δοκιμής, τα ρομπότ έφεραν εμφανή σημάδια φθοράς -γρατζουνιές, θαμπώματα και λίπη- αποδείξεις ότι δεν έμειναν... αραγμένα σε κάποιο εργαστήριο, αλλά δούλεψαν σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Ρομπότ που «δούλεψαν» σαν εργάτες γραμμής

Η Figure έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και στοιχεία από τη δοκιμή, δείχνοντας τα ρομπότ να χειρίζονται μεταλλικά κομμάτια με ακρίβεια χιλιοστού. Η δουλειά τους ήταν συγκεκριμένη και απαιτητική: έπρεπε να σηκώνουν μεγάλα φύλλα μετάλλου από κάδους και να τα τοποθετούν σε θέσεις συγκόλλησης με περιθώριο λάθους μόλις 5 χιλιοστών. Η διαδικασία είχε κύκλο 84 δευτερολέπτων, εκ των οποίων τα 37 αφορούσαν το φορτίο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ακρίβεια ξεπέρασε το 99%.

Συνολικά, τα ρομπότ συμπλήρωσαν πάνω από 1.250 ώρες λειτουργίας, περπάτησαν περίπου 200 μίλια μέσα στο εργοστάσιο και εργάζονταν σε 10ωρες βάρδιες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν ως πειστήρια ότι ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να αντέξουν το φορτίο μίας πραγματικής βιομηχανικής βάρδιας σε συνεχή ροή.

Τα προβλήματα, τα διδάγματα και η επόμενη γενιά

Η εταιρεία ήταν ειλικρινής σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν. Το πιο αδύναμο σημείο ήταν ο πήχης,έπρεπε να σηκώνουν μεγάλα φύλλα μετάλλου από κάδους και να τα τοποθετούν σε θέσεις συγκόλλησης με ακρίβεια μόλις 5 χιλιοστών σύνθετη καλωδίωση και συστήματα ψύξης, παρατηρήθηκαν αστοχίες σε μικροελεγκτές και καλώδια. Τα συμπεράσματα αυτά οδήγησαν σε αλλαγές στον σχεδιασμό του επόμενου μοντέλου.

Η νέα γενιά, Figure 03, έχει νέο σχεδιασμός που καταργεί την καλωδίωση που φθειρόταν με την κίνηση, ενώ οι ελεγκτές των μοτέρ επικοινωνούν απευθείας με τον κεντρικό υπολογιστή. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η εμπειρία των Figure 02 ήταν καθοριστική για τη μετάβαση από τη φάση των δοκιμών στη φάση μιας πιο μαζικής παραγωγής.

Με την απόσυρση των Figure 02, η Figure AI μπαίνει πλέον στην επόμενη εποχή, δηλώνοντας ότι τα νέα ρομπότ είναι πιο ώριμα και έτοιμα για ευρύτερη ανάπτυξη.

