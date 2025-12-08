Οι πτήσεις ακυρώθηκαν, αλλά το ματσάκι άρχισε κανονικά!

Σε ποια άλλη γωνιά της Ελλάδας θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Αγρότες και κτηνοτρόφοι, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων τους βρέθηκαν ξαφνικά στο κέντρο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και, αφού κατέλαβαν την πίστα, αποφάσισαν να το ρίξουν στο… ποδόσφαιρο.

Η αιφνιδιαστική είσοδος οδήγησε τις αρχές να διακόψουν αμέσως τη λειτουργία του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας. Περίπου 10 πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες «μπλοκαρίστηκαν» μέσα στις αίθουσες αναχωρήσεων, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τους συγκεντρωμένους οδήγησαν στην απομάκρυνσή τους από την πίστα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Το σκηνικό όμως έγινε viral για έναν λόγο που δεν περίμενε κανείς.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν τοπικα μέσα, οι αγρότες φαίνονται να παίζουν χαλαροί την μπαλίτσα τους μέσα στην πίστα, με μια μπάλα να αλλάζει κατοχή πάνω στο τσιμέντο, λες και βρίσκονται στο Παγκρήτιο ή στο Γεντί Κουλέ.

Μπορεί η κατάσταση να είναι σοβαρή, αφού οι σημερινές κινητοποιήσεις συνδέονται με τα αιτήματα των παραγωγών για το κόστος παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όμως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ελάφρυνε κάπως το τεταμένο κλίμα, καθώς οι δυνάμεις των ΜΑΤ αποφάσισαν να μην κατεβάσουν εντεκάδα στην πίστα του αεροδρομίου.

Σε κάθε περίπτωση, η Κρήτη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει τον δικό της τρόπο να αντιδρά ακόμη και στις πιο ηλεκτρισμένες στιγμές.

