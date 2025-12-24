Η The Bostonians ντύνει το Gazz Floor: Όταν το διαχρονικό στυλ συναντά το σύγχρονο sports entertainment

Η εκπομπή Gazz Floor του Gazzetta αποκτά νέο… αέρα κατευθείαν από μια ιστορική μάρκα που ξέρει καλά την ανδρική ένδυση.

Η The Bostonians αναλαμβάνει να ντύσει τους παρουσιαστές της εκπομπής: Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αντώνη Καλκαβούρα, Ευτυχία Οικονομίδου και Νίκο Παπαδογιάννη με κομμάτια που συνδυάζουν αυθεντικότητα, ποιότητα και διαχρονική κομψότητα.

Στο στούντιο του Gazz Floor, εκεί όπου συναντώνται ο αθλητισμός και η ενημέρωση, τα ρούχα της The Bostonians έρχονται να προσθέσουν μια καθαρή, σύγχρονη στιλιστική ταυτότητα.

40 χρόνια The Bostonians: Μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται

Το 2025 σηματοδοτεί ένα μεγάλο ορόσημο για τη μάρκα: 40 χρόνια παρουσίας στην ανδρική ένδυση. Τέσσερις δεκαετίες όπου η The Bostonians εξελίχθηκε, εκσυγχρονίστηκε, επαναπροσδιόρισε τον εαυτό της, χωρίς ποτέ να χάσει το στοιχείο που την έκανε να ξεχωρίσει: την αυθεντικότητα.

Για να τιμήσει αυτή την πορεία, παρουσιάζει τη νέα Legacy Capsule, μια συλλογή που κοιτάζει πίσω στην ιστορία της μάρκας, αλλά μιλά ξεκάθαρα για το σήμερα και για το αύριο.

H Legacy Capsule: Η κληρονομιά, επανασχεδιασμένη

Η επετειακή συλλογή συγκεντρώνει μερικά από τα πιο εμβληματικά pieces της The Bostonians, επανασχεδιασμένα με σύγχρονη προσέγγιση και με προσοχή στη λεπτομέρεια.

1. Το εμβληματικό πουκάμισο με κρυφό κουμπί στον γιακά

Με minimal αισθητική, πικέ ύφασμα υψηλής ποιότητας, άψογη εφαρμογή, το εμβληματικό πουκάμισο της συλλογής είναι κομψό για formal εμφανίσεις, και σύγχρονο για smart-casual looks. Διατίθεται σε λευκό, navy και μαύρο - τρεις κλασικές επιλογές που δεν κάνουν λάθος.

2. Το κλασικό piqué polo με κρυφή πατιλέτα

Το κλασικό polo, σε refined εκδοχή, με την κρυφή πατιλέτα του αποπνέει διακριτική πολυτέλεια, ενώ το piqué ύφασμα εξασφαλίζει άνεση και διάρκεια στον χρόνο. Ένα all-day κομμάτι που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε κάθε εποχή.

3. Το signature πλεκτό από βαμβάκι και κασμίρ

Με χαρακτηριστική πλέξη, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τα premium knitwear. Αυτό το signature πλεκτό είναι ζεστό, ανάλαφρο, διαχρονικό, αλλά και η επιτομή της understated πολυτέλειας.

4. Το blue-black denim που ταιριάζει παντού

Ένα denim σχεδιασμένο να παραμείνει επίκαιρο για χρόνια, με την κλασική γραμμή, tone-to-tone ραφές και άνεση που ακολουθεί την κίνηση.

Η Legacy Capsule δεν είναι απλώς μια επετειακή σειρά. Είναι μια υπενθύμιση ότι το διαχρονικό στιλ δεν κυνηγά τάσεις, αλλά τις ξεπερνά.

Ανακαλύψτε τη συλλογή στο thebostonians.gr