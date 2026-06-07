Ο Πόλεμος των Εμού: Η χρονιά που ένας στρατός πολέμησε 20.000 πουλιά

Ένας πόλεμος που κυριολεκτικά, δεν είχε καμία σχέση με όλους τους άλλους!

Υπάρχουν διάφορα είδη πολέμων στην Ιστορία. Για τον συγκεκριμένο πόλεμο ωστόσο, είναι δύσκολο να βρούμε ανάλογο.

Η τοποθεσία ήταν η δυτική Αυστραλία και ο εχθρός δεν ήταν κάποιος εισβολέας, κάποια εξωτερική δύναμη. Αλλά ένα είδος άγριων πτηνών, τα εμού, που κυριαρχούσαν στην ήπειρο της Αυστραλίας και προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στη σοδειά. Η απάντηση της κυβέρνησης στην απειλή; Οπλοπολυβόλα!

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr