Ο Πόλεμος των Εμού: Η χρονιά που ένας στρατός πολέμησε 20.000 πουλιά
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Ένας πόλεμος που κυριολεκτικά, δεν είχε καμία σχέση με όλους τους άλλους!
Υπάρχουν διάφορα είδη πολέμων στην Ιστορία. Για τον συγκεκριμένο πόλεμο ωστόσο, είναι δύσκολο να βρούμε ανάλογο.
Η τοποθεσία ήταν η δυτική Αυστραλία και ο εχθρός δεν ήταν κάποιος εισβολέας, κάποια εξωτερική δύναμη. Αλλά ένα είδος άγριων πτηνών, τα εμού, που κυριαρχούσαν στην ήπειρο της Αυστραλίας και προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στη σοδειά. Η απάντηση της κυβέρνησης στην απειλή; Οπλοπολυβόλα!
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