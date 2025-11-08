Γυναίκα βρήκε χαμένη ταμειακή με 364.000 € και τώρα χρωστάει πάνω από 2.600

Γυναίκα στην Αυστρία βρήκε κρυμμένη ταμειακή μηχανή με 364.000 € και αντί για αμοιβή καλείται να πληρώσει 2.600 €. Τι πήγε, όμως, τόσο στραβά;

Μια γυναίκα από το χωριό St. Radegund στην Άνω Αυστρία έκανε μια απίστευτη ανακάλυψη. Μέσα σε ένα δάσος βρήκε μια ταμειακή μηχανή κρυμμένη ανάμεσα στα δέντρα. Όταν την άνοιξε, βρήκε μέσα 11 βιβλιάρια καταθέσεων με συνολικό υπόλοιπο 363.844,79 ευρώ!

Χωρίς δεύτερη σκέψη, παρέδωσε το εύρημα στην Υπηρεσία Απωλεσθέντων Αντικειμένων του Γκρατς, όπως προβλέπει ο νόμος. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ανέκτησε τα βιβλιάρια και υποσχέθηκε να καταβάλει αμοιβή 5%, περίπου 18.192 ευρώ, όπως προβλέπεται από τη γερμανική νομοθεσία για αντικείμενα που βρέθηκαν.

Μόνο που τίποτα δεν πήγε όπως περίμενε...

Έκανε καλό και της βγήκε... ξινό

Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε τελικά να πληρώσει την αμοιβή, ισχυριζόμενος ότι τα βιβλιάρια είχαν κλαπεί το 2020 και είχαν ήδη κηρυχθεί άκυρα από την τράπεζα. Η γυναίκα προσέλαβε δικηγόρο για να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, όμως το δικαστήριο αποδέχθηκε την υπεράσπιση του ιδιοκτήτη, αφού τα βιβλιάρια δεν είχαν πλέον νομική αξία, άρα δεν υπήρχε δικαίωμα προμήθειας.

Το αποτέλεσμα; Αντί για 18.000 ευρώ, η γυναίκα βρέθηκε να χρωστάει 2.638,08 ευρώ, 1.800 € για τα δικά της δικηγορικά έξοδα και 838,08 € για τα έξοδα της αντίπαλης πλευράς. Η υπόθεση πλέον οδηγείται στα δικαστήρια, καθώς η γυναίκα αρνείται να πληρώσει.

Τι προβλέπει ο γερμανικός νόμος

Σύμφωνα με τον Γερμανικό Αστικό Κώδικα (BGB):

Όποιος βρίσκει ένα αντικείμενο, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στις αρχές

Αν το κάνει, έχει δικαίωμα σε αμοιβή που καθορίζεται από τον νόμο

Αν ο ιδιοκτήτης δεν εμφανιστεί εντός έξι μηνών, το αντικείμενο περνά στον ευρετή

Αν όμως ο ευρετής κρατήσει το αντικείμενο χωρίς να το δηλώσει, θεωρείται υπεξαίρεση, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή πρόστιμο.

