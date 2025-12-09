Ρωσική εταιρεία πατεντάρει σύστημα προστασίας αρμάτων από drones που τα κάνει να μοιάζουν με… γιγάντιες πικραλίδες.

Ρωσική εταιρεία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα νέο σύστημα προστασίας αρμάτων μάχης από drones πρώτου προσώπου (FPV), το οποίο κάνει τα οχήματα να μοιάζουν με γιγάντιες πικραλίδες και το Διαδίκτυο δεν μπορεί να το ξεπεράσει.

Πως μοιάζει και πως λειτουργεί η δομή;

Το επονομαζόμενο στα κοινωνικά δίκτυα «αντι-drone σύστημα πικραλίδας» αποτελείται από δεκάδες διακλαδώσεις μεταλλικών «ανθέων» που τοποθετούνται πάνω στο άρμα, ώστε να πυροδοτούν τα εχθρικά FPV drones πριν φτάσουν στη θωράκιση. Οι ράβδοι είναι εύκαμπτες και ενώνονται μεταξύ τους μέσω αποσπώμενων συνδετικών στοιχείων, δημιουργώντας μια δενδροειδή δομή.

«Η δενδροειδής κατασκευή αποτελείται από πολλαπλές βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα έχει εύκαμπτες ράβδους διαφορετικού μήκους και διατομής», έγραψε ο χρήστης AndreiBtvt στην πλατφόρμα Χ. Οι ανώτερες βαθμίδες διαθέτουν πιο λεπτές ράβδους, ενώ οι κατώτερες χρησιμοποιούν παχύτερες· ο αριθμός των ράβδων αυξάνεται προς την κορυφή.

In Russia, a "dandelion tank" has been patented.The invention relates to passive protection systems designed to shield stationary and mobile objects (particularly tanks) from strikes by FPV drones.The passive protection device consists of sets of rods made of flexible material,… pic.twitter.com/YqzgUNAEzp November 18, 2025

Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο μέτωπο

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί «πικραλίδες» στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά ειδικοί εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα δοκιμάσουν σύντομα το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες.

Θεωρητικά, μπορεί να λειτουργήσει απέναντι σε FPV drones, αλλά απέναντι σε αντιαρματικούς πυραύλους ή ρίψεις τύπου «Baba Yaga» θα ήταν ουσιαστικά άχρηστο. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι το πόσο άσχημο δείχνει ένα άρμα καλυμμένο με δεκάδες τέτοια «άνθη».

