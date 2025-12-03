Η κίνηση-ματ του Πούτιν στα αεροδρόμια που προκαλεί ανησυχία στη Δύση

Η Ρωσία αναφέρει ότι σφίγγει τους ελέγχους στην μετανάστευση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος για αυτό το αυστηρό μέτρο.

Ανησυχητικά μηνύματα προς τον δυτικό κόσμο στέλνουν τα μέτρα που παίρνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το τελευταίο διάστημα. Στη Ρωσία, οι άνδρες ηλικίας 18-30 ετών πρέπει να υπηρετήσουν υποχρεωτικά 12 μήνες στο στρατό. Στο παρελθόν, η υποχρέωση αφορούσε άνδρες μέχρι 27 ετών, αλλά το 2023 αυξήθηκε κατά τρία χρόνια.

Μαζί με τις αλλαγές του 2023 αυξήθηκε και το πρόστιμο για όσους δεν παρουσιάζονταν στα στρατολογικά γραφεία μετά την παραλαβή ειδοποίησης κλήσης. Το πρόστιμο αυξήθηκε σε έως και 30.000 ρούβλια (περίπου 330 δολάρια ΗΠΑ) από το προηγούμενο εύρος των 500-3.000 ρουβλίων (5-32 δολάρια).

Το νέο μέτρο για τη μετανάστευση

Τον Νοέμβριο, το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγουν 12 νέα σημεία ελέγχου μετανάστευσης σε μεγάλα αεροδρόμια όπως η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη και το Γεκατερινμπουργκ. Ο λόγος για τα νέα σημεία ελέγχου φαίνεται ότι ήταν η αναγνώριση ξένων πολιτών που παραβιάζουν τους νόμους μετανάστευσης.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παράδοση ειδοποιήσεων σε νέους και επιστρέφοντες Ρώσους πολίτες. Υπάρχουν αναφορές ότι Ρώσοι πολίτες έχουν ανακοπεί σε αυτά τα σημεία ελέγχου και έχουν παραλάβει ειδοποιήσεις κλήσης για στρατολόγηση.

Το κρατικό ρωσικό κανάλι Vesti Ural μετέδωσε ρεπορτάζ που περιέγραφε την εμπειρία ενός άνδρα. Μέρος αυτού ανέφερε (σύμφωνα με το United24 Media): «Τη στιγμή που αυτός ο άνδρας προσγειώθηκε στα Ουράλια, του είπαν ότι δεν μπορούσε απλώς να πετάξει ξανά πίσω. Μπορεί να είχε φτάσει από το εξωτερικό, αλλά στα χαρτιά είναι Ρώσος πολίτης και αυτό σημαίνει υποχρεωτική στρατολογική εγγραφή, ακόμα κι αν έχει εισιτήριο επιστροφής για αύριο».

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς και επέμειναν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν εντοπίστηκε στη σκάλα του αεροσκάφους και πως οι αξιωματικοί λειτούργησαν μόνο σε καθορισμένα σημεία ελέγχου. Απέρριψαν επίσης, τους ισχυρισμούς ότι η λήψη κλήτευσης μπλοκάρει αυτόματα τα εξερχόμενα ταξίδια.

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει την Δύση

Οι αναφορές για περισσότερους άνδρες που στρατολογούνται έρχονται, την στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Ευρώπη, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν σχεδιάζουμε να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, το έχω πει εκατό φορές», δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το Sky News. «Αλλά αν η Ευρώπη ξαφνικά θέλει να μας πολεμήσει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», ανέφερε: «Αν η Ευρώπη ξαφνικά θέλει να ξεκινήσει πόλεμο μαζί μας και το κάνει, τότε μπορεί πολύ γρήγορα να προκύψει μια κατάσταση στην οποία δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν έκανε αυτές τις δηλώσεις αφού κατηγόρησε την Ευρώπη ότι εμπλέκεται στη συμφωνία ειρήνης της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Υποτίθεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπέβαλαν «απαιτήσεις» προς τη Μόσχα που ο Ρώσος πρόεδρος θεώρησε «απολύτως απαράδεκτες».

